Vineri, 29 octombrie, în baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului de Acţiune “Scutul Pădurii”, polițiști din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul Ordine Publică – Biroul Combaterea Delictelor Silvice au efectuat activități de control pe raza județului Suceava, pe linia respectării prevederilor legale privind transportul materialelor lemnoase. La ora 05.00, in orașul Gura – Humorului, județul Suceava, a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducatorul auto a prezentat pentru controlul avizul electronic din 29.10.2021 emis de către o societate comercială din localitatea Ostra, județul Suceava pentru cantitatea de 7,04 mc cherestea răsinoase. Întrucât existau suspiciuni cu privire la volumul de material lemnos transportat, autoutilitara a fost condusă la sediul Ocolului Silvic Gura – Humorului, unde specialistii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos, rezultând un volum total de 14,83 mc cherestea răsinoase, cu 7,79 mc cherestea rasinoase in plus fată de volumul inscris în avizul de însoțire. S-a dispus sanctionarea contraventională a societății transportatoare, aplicându-se o sancțiune în valoare de 6.000 lei conform art. 19, alin. (2), lit. b) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantității de 7,79 mc cherestea răsinoase in valoare de 4.985,60 lei conform Ordinului 202/2021.