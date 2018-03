Dieta Dukan te ajuta sa scapi rapid de kilogramele in plus. De altfel, poate fi extrem de eficienta daca doresti sa slabesti rapid, fie pentru a avea un corp mai atragator la plaja sau la piscina, dar si pentru a incapea in rochia de la petrecerea care are loc peste mai putin de o saptamana.

Efectul dietei este extrem de rapid, astfel ca poti fi tentat sa apelezi la acest regim pentru a pierde chiar si 10 kilograme in doar 7 zile.

Deficit de vitamine si oboseala

Totusi, o dieta cu efecte atat de rapide si prea putin permisiva nu poate fi extrem de sanatoasa, nu-i asa? De altfel, acest regim extrem de restrictiv poate duce la aparitia unor stari de oboseala accentuata, ameteli si slabiciune. Acest lucru este cauzat de pierderea rapida in greutate si de privarea organizamului de nutrienti, vitamine si minerale.

Dieta se bazeaza pe un meniu din proteine si fructele si legumele sunt excluse in primele zile ale dietei. Tocmai de aceea, se recomanda ca acestea sa fie introduse sub forma de cura cu vitamine.

Asadar, ai putea incapea in rochia pentru petrecerea din weekend, insa ai putea sa arati bine, dar sa nu te poti bucura prea mult de party-ul in sine. Slabiciunea si oboseala nu te vor lasa sa te bucuri de petrecere. Din contra.

Risc de probleme la rinichi

Aceasta dieta se bazeaza pe un consum ridicat de proteine, ceea ce poate duce la aparitia pietrelor la rinichi pe baza de calciu. Prin urmare, pe de o parte, regimul te va ajuta sa scazi in greutate, insa poate duce la aparitia problemelor renale.

Corpul uman are nevoie de cca 50 de grame de proteine pe zi. Consumul unei cantitati mai mari poate cauze probleme renale sau ale ficatului, potrivit Centrului de preventie si control al bolilor.

Ce poti face pentru a minimiza problemele care pot sa apara, daca, totusi, doresti sa urmezi aceasta dieta. In primul rand, opteaza pentru o faza de atac cat mai scurta (perioada in cate se consuma doar proteine, fara legume sau fructe). De asemenea, chiar daca nutritionistul care a pus baza acestui regim spune ca e nevoie de 1,5 l de apa zilnic, creste cantitatea pana la 2-3 l. In plus, ar fi util sa ceri parerea medicului tau inainte de a incepe orice regim.

