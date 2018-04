Durerile de spate sunt cea mai noua cauza a bolilor de coloana si sunt denumite bolile corporatistilor, deoarece peste 8 din 10 oameni care lucreaza la birou sufera de astfel de probleme.

Tratamentele pentru astfel de dureri nu trebuie sa fie doar medicamentoase. Medicii si nutritionistii recomanda ca durerile de spate sa fie prevenite prin sport, stil de viata sanatos, diete si miscare.

Insa exista si anumite sfaturi specifice pe care ar trebui sa le respectam. Britanicii au descoperit de curand cateva ingrediente magice in tratarea durerilor de spate.

Un om gospodar le va avea in bucatarie zi de zi. Iata care sunt acestea!

Uleiul de peste (o doza recomandata de 2000 mg pe zi)

Persoanele cu dureri de spate au nevoie de doze mai mari de grasimi omega-3 pentru a ajuta la reducerea inflamatiei, potrivit medicilor.

Ba mai mult, specialistii adauga: „Suplimentarea este adesea necesara deoarece majoritatea dietelor noastre nu includ dozele necesare.” Doza recomandata de ulei de peste este de 2000 mg pe zi,

Turmericul (in doze de pana la 1000 mg pe zi)

Doctorii considera ca „Extractul de turmeric contine curcumina, care este ingredientul activ care are abilitati puternice anti-inflamatorii, efecte anti-imbatranire si acesta reduce durerea”.

Enzime Proteolitice – le gasim in ananas

Aceste tipuri de enzime lupta impotriva durerii si cu ajutorul substantelor active, precum bromelaina sunt niste anti-inflamatorii de succes. Doza recomandata este in jur de 500 mg pe zi.

MSM – Complex de vitamine si substante active gasit in porumb, rosii sau majoritatea fructelor

Este un complex de substante naturale active, extrem de benefic in tratarea durerilor si spasmelor musculare. Este eficient in intarirea oaselor si specialistii spun ca MSM este un supliment antiinflamator care lucreaza de multe ori pentru a ajuta la reconstruirea cartilajului osos. De asemenea, poate ajuta la ameliorarea spasmelor musculare. Doza poate fi intre 2000 si 8000 de miligrame pe zi.

Magneziul – 400 – 500 MG pe zi fac minuni

Si magneziul lupta impotriva durerilor de spate. Durerile de spate pot fi astfel combatute daca introducem zilnic in meniul nostru o banana, un kiwi sau o portie de seminte de in. Acestea sunt 3 dintre cele mai bogate alimente in magneziu.

Specialistii spun ca magneziul este mineralul natural pentru relaxarea. Acesta ajuta la relaxarea muschilor si la eliminarea stresului. Doza recomandata este intre 400 – 500 mg pe zi, insa in cazul in care observam stari de diaree trebuie sa micsoram doza.

Introduceti aceste elemente in viata voastra de zi cu zi si veti tine la distanta durerile de spate si problemele pe care le presupun acestea.