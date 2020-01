Sexy impresara Anamaria Prodan (47 ani), care duce un trai de lux în Dubai, revine pe micile ecrane cu reality-show-ul ”Prodanca şi Reghe. Preţul succesului”, care va fi difuzat din februarie la Antena Stars. Din banii câştigaţi ca impresar de fotbal, vedeta tv are colecţii de ceasuri, bijuterii şi case. Cadourile pe care le primeşte de la soţul ei sunt şi ele impresionante. Chiar luna trecută a primit o geantă de 300.000 €, notează click.ro.

Anamaria recunoaşte că are o avere impresionantă: “Dacă acum aş renunţa la meseria mea, aş trăi bine mersi pentru încă 20 de vieţi. Suntem acolo, undeva între 50 şi 100 de milioane de euro. Eu, fără banii lui Reghecampf şi fără banii de la mama, singură, aş putea trăi din 10 milioane de euro”, a mărturisit ea zilele trecute, la emisiunea “Xtra Night Show”, de la Antena 1, potrivit sursei citate.

