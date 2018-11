De o bună bucată de vreme în preajma Casei de Cultură din municipiul Suceava acționează câțiva escroci având ca paravan o firmă din București și care sub pretextul oferirii unor servicii încasează diferite sume de bani de la persoane credule. Ținta lor o reprezintă de regulă femeile singure sau cu copii dar mai nou în vizorul lor au intrat și pensionarii. Unor femei li se promit servicii de îngrijire personală timp de un an de zile dacă fac reclamă pentru firme de cosmetice, altora li se promit jucării și hăinuțe gratuit pentru copiii lor dacă aceștia vor fi fotografiați și promovați în diverse reclame. Sumele încasate de respectivii indivizi merg de la 200 de lei pînă la 1.300 de lei. Din informațiile pe care le avem la Protecția Consumatorului s-au înregistrat mai multe reclamații. Femeile reclamă nu doar faptul că au fost înșelate ci și modul agresiv în care racolatorii s-au comportat cu ele. Până când Poliția va interveni și eventual va colabora cu cei de la Protecția Consumatorului pentru a-i opri pe escroci lansăm un avertisment pentru doamne și domnișoare să fie atente la indivizii din zona Casei de Cultură Suceava în cazul în care le acostează pentru a le face propuneri de servicii.

