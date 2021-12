Județul Suceava va fi sub avertizare cod galben de ninsori și vînt începînd de mîine, de la ora 06.00 și pînă a doua zi, la ora 18.00. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul menționat, în sudul și estul Transilvaniei, în nordul și centrul Moldovei precum și în zonele de munte vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare. Se va depune strat de zăpadă pe alocuri consistent, îndeosebi în zona montană și submontană. În zona montană înaltă, iar pe arii restrînse și în Moldova, vor fi intensificări ale vîntului, cu viteze de 45-55 de km/h, viscolind ninsoarea.

