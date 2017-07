Meteorologii au emis o informare de vreme rea, valabilă în toată țara, începând de mâine, de la ora 14.00, și pînă luni, 17 iulie, la ora 03.00. Conform ANM, vor fi perioade în care instabilitatea atmosferică va fi accentuată și se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice și, pe arii restrînse, grindină și intensificări ale vântului ce pot lua aspect de vijelie. În intervale scurte de timp sau prin cumulare se vor înregistra cantități de apă care vor depăși local 20 de litri pe metrul pătrat și pe spații restrînse 35-40 de litri pe metrul pătrat. În a doua parte a zilei de mîine și în prima parte a nopții de sîmbătă spre duminică astfel de fenomene vor fi frecvente în regiunile nordice, nord-estice și centrale, precum și în zonele de deal și de munte și se vor semnala local în restul teritoriului. Duminică, temporar va ploua, iar în cea mai mare parte a țării vremea va fi răcoroasă.

