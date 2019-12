Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române a informat, în această dimineaţă, că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe mai multe artere rutiere din județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Covasna, Vrancea, Buzău, Brașov, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Sibiu, Vâlcea, Gorj și Hunedoara, din cauza viscolului și a stratului de zăpadă depus pe suprafața de rulare, vizibilitatea fiind redusă din cauza condițiilor meteorologice.

Pe autostrada A2 București – Constanța, pe tronsonul kilometric 10 (București) – 35 (Fundulea) plouă, carosabilul fiind umed, iar între localitatea Fundulea și județul Constanța, dar și pe autostrada A4 Ovidiu – Agigea, sunt precipitații mixte, carosabilul fiind umed, fără depuneri de zăpadă pe partea carosabilă (temperaturi pozitive).

Centrul Infotrafic a mai anunţat că la această oră se acționează cu material antiderapant, iar echipajele de poliție rutieră sunt prezente pentru a preveni producera unor evenimente nedorite.

Conducătorii auto sunt sfătuiţi să circule cu mare atenţie şi cu viteză redusă, să folosească luminile de întâlnire, iar fiecare manevră să fie efectuată numai după o temeinică asigurare, pentru a putea evita producerea de accidente rutiere.