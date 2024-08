Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferică valabil pentru județul Suceava în cursul zilei de astăzi, între orele 12:00 și 21:00. În intervalul menționat în cea mai mare parte a Moldovei, vestul și sud-vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii, cu rafale de 60…70 km/h și pe arii restrânse grindină. Cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și izolat de peste 30…40 l/mp.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating