Guvernanța corporativă reprezintă un ansamblu de reguli, practici și procese care reglementează conducerea și supravegherea unei companii în România. Conceptul de „guvernanță corporatistă” vizează echilibrul intereselor diferitelor părți implicate în funcționarea și activitatea unei organizații, precum acționarii, conducerea executivă, clienții, furnizorii, instituțiile financiare, autoritățile publice și comunitatea locală. În esență, guvernanța corporativă acoperă toate aspectele managementului, inclusiv elaborarea unor politici interne, precum politică de compliance, implementarea unui sistem de management al conformității, evaluarea și monitorizarea performanței organizaționale. Așadar, indiferent de poziția deținută în cadrul unei companii, asistența și reprezentarea juridică oferită de un avocat compliance este primordială pentru a înțelege conceptul de guvernanță corporatistă și principiile fundamentale pe care acesta le implică, precum și pentru a gestiona sesizările de compliance ce pot apărea în desfășurarea activității.

Noțiunea de guvernanță corporativă

Principiile guvernanței corporative vizează promovarea transparenței în deciziile și operațiunile companiei din România, precum și asigurarea responsabilității managementului față de acționari și alte părți interesate. Cunoașterea acestor principii permite evaluarea unei companii din perspectiva respectării standardelor implementate printr-un sistem de management al conformității. O guvernanță corporatistă solidă poate contribui la creșterea valorii companiei pe termen lung. Principiile precum echitatea în tratamentul acționarilor, protejarea intereselor acestora și asigurarea unei conduite potrivite în afaceri pot consolida încrederea investitorilor și pot stimula investițiile în companie. Având în vedere faptul că înțelegerea guvernanței corporative permite identificarea și gestionarea eficientă a riscurilor asociate activităților companiei, Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă apelarea la serviciile unui avocat de drept comercial specializat în guvernanță corporativă și drept societar în România pentru a oferi consiliere cu privire la respectarea legilor și reglementărilor din sfera de guvernare corporativă, precum și cu privire la identificarea și gestionarea riscurilor juridice asociate, printre care se numără sesizările de compliance, încălcări ale obligațiilor legale și conflicte de interese.

Reguli de compliance

Noțiunea de reguli de compliance sau reguli de conformitate reprezintă un set de norme, proceduri și standarde interne și externe pe care organizațiile și companiile din România le adoptă și le respectă pentru a se asigura că activitățile lor sunt conforme cu legile, reglementările și standardele relevante. Scopul principal al acestor reguli de conformitate este de a preveni încălcările legale și de a minimiza sancțiunile, pierderile financiare și prejudiciile de imagine. Printr-o politică de compliance sunt setate o serie de reguli de compliance care pot include norme privind protecția datelor cu caracter personal, dreptul muncii, dreptul concurenței, combaterea spălării banilor, etc. Având în vedere că sancțiunile prevăzute de lege în cazul încălcării normelor de corporate compliance pot fi severe, inclusiv din sfera dreptului penal, este primordial ca managerii companiilor și specialiștii din departamentele de resurse umane să fie conștienți de aceste riscuri și să implementeze un program de compliance care să asigure prevenția și respectarea unor reguli de compliance ce fac parte dintr-un sistem de management al conformității.

În concluzie, respectarea unui set de reguli de compliance din perspectiva guvernanței corporative nu se rezumă doar la conformitatea cu legile și reglementările, ci este esențială și pentru promovarea unor standarde ridicate de etică și integritate în conducerea și administrația unei societăți. Implementarea și monitorizarea adecvată a acestor reguli de conformitate (corporate compliance) sunt fundamentale pentru asigurarea transparenței, responsabilității și eficienței în cadrul unei societăți. Prin adoptarea unor politici și a unui program de compliance și prin respectarea valorilor etice și a normelor legale adoptate, companiile pot consolida metoda de guvernare corporativă și pot promova succesul și durabilitatea pe termen lung a afacerii lor, evitând sesizările de compliance. Cu ajutorul unui avocat de drept comercial specializat în guvernanță corporativă și drept societar în România, Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații poate asigura cu succes asistența și consultanța juridică necesară în implementarea și monitorizarea adecvată a acestor reguli de conformitate (corporate compliance). Un avocat de drept comercial, societar și de guvernanță corporativă sau un avocat compliance poate contribui la dezvoltarea și implementarea unui program de compliance personalizat, adaptat nevoilor specifice ale fiecărei societăți. În acest fel se poate consolida guvernanță corporatistă, iar acest lucru poate contribui la respectarea legii, asigurând succesul și durabilitatea pe termen lung a afacerii.

