Hărțuirea la locul de muncă reprezintă o problemă serioasă care poate afecta grav sănătatea și productivitatea angajaților. Hotărârea nr. 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea şi combaterea hărţuirii la locul de muncă pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă vine cu măsuri concrete pentru prevenirea și combaterea hărțuirii la locul de muncă pe criteriul de sex și a hărțuirii morale la locul de muncă, motiv pentru care Societatea Românească de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații recomandă adoptarea imediată a unor măsuri de protecție, de formare și informare a angajaților, precum și de implementare a politicilor antihărțuire pe care un avocat dreptul muncii le poate redacta în conformitate cu regulile aplicabile în materie.

Avocat dreptul muncii. Ce înseamnă hărțuirea la locul de muncă?

Hărțuirea este definită ca orice comportament nedorit care afectează demnitatea unei persoane și creează un mediu degradant sau umilitor. Aceasta include:

Hărțuirea pe criteriul de sex se referă la acțiuni sau comportamente bazate pe sexul unei persoane și care afectează demnitatea acesteia. Exemplele includ comentarii nepotrivite, gesturi obscene sau avansuri sexuale nedorite.

Hărțuirea morală implică acțiuni repetate care au ca scop sau efect deteriorarea condițiilor de muncă sau afectarea sănătății fizice și psihice a angajatului. Aceasta poate include insulte, critici constante și excluderea din grupul de lucru.

Avocat specializat în dreptul muncii. Obligațiile Angajatorilor

Angajatorii au responsabilitatea de a preveni și combate hărțuirea la locul de muncă prin implementarea unor politici și proceduri specifice. În acest sens, fiecare angajator îşi poate elabora propriul ghid privind prevenirea şi combaterea hărțuirii la locul de muncă pe criteriul de sex, precum şi a hărţuirii morale la locul de muncă, adaptat condiţiilor specifice de muncă, cu respectarea termenelor şi principiilor prevăzute de lege. Totodată, angajatorii au obligația de a interzice și a sancționa orice acţiuni care pot conduce la hărţuire morală la locul de muncă sau pe criteriul de sex.

Un avocat dreptul muncii poate oferi asistență juridică de specialitate pentru crearea și aplicarea unor politici clare care să definească și să interzică hărțuirea la locul de muncă, urmând ca aceste politici să fie comunicate tuturor angajaților. Totodată, organizarea de sesiuni de formare și informarea angajaților despre drepturile lor și despre procedurile de raportare a cazurilor de hărțuire este esențială pentru prevenirea și gestionarea eficientă a incidentelor de hărțuire la locul de muncă.

Avocat drepturile angajatului. Hărțuirea și discriminarea la locul de muncă

Pentru ca discriminarea la locul de muncă să fie înlăturată, iar egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi să fie respectată este necesar ca societățile comerciale, instituţiile şi autorităţile administraţiei publice să promoveze măsuri de întocmire a unei proceduri interne privind prevenirea şi combaterea hărţuirii, precum și de formare continua, organizare a muncii și asigurare a tratamentului egal în ceea ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă. Avocații specializați în dreptul muncii au un rol crucial în abordarea cazurilor de hărțuire. Ei pot oferi consiliere juridică în investigarea cazurilor și reprezentarea angajaților sau angajatorilor în litigii dreptul muncii. Colaborarea cu un avocat specializat în dreptul muncii din cadrul Societății românești de avocatură Pavel Mărgărit și Asociații este esențială pentru a asigura respectarea drepturilor angajaților la locul de muncă, cât și pentru a obține soluții corecte și eficiente în litigii dreptul muncii.

Hărțuirea și discriminarea la locul de muncă este o problemă complexă care necesită eforturi concertate din partea angajatorilor și angajaților pentru a fi combătută eficient. Implementarea corectă a metodologiilor recente, formarea continuă a angajaților și colaborarea cu un avocat specializat în dreptul muncii sunt pași esențiali pentru crearea unui mediu de muncă sigur și respectuos. Un avocat dreptul muncii și un avocat drepturile angajatorului poate ajuta atât la consilierea angajaților și angajatorilor pentru explicarea drepturilor și obligațiilor legale pe care le au la locul de muncă, cât și în redactarea și revizuirea de proceduri interne privind prevenirea şi combaterea hărţuirii pentru a asigura conformitatea cu legislația în vigoare.

Societatea Românească de avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații este una dintre societățile de avocatură de top din România, care furnizează servicii juridice de cea mai înaltă calitate. Printre clienții societății de avocatură se află companii multinaționale și autohtone de anvergură.