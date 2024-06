Echipa candidatului PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, are în componență și un avocat. Raluca Giosan este de profesie avocat, absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza”, din Iași, în prezent se dedică antreprenoriatului și afacerii sale, dar vrea să se implice și în viața comunității și să aducă schimbarea de care are nevoie Suceava. “M-am întors în Suceava în 2018 și-mi doresc să rămân aici, acasă, alături de familie. Cred că mulți dintre cei plecați s-ar întoarce acasă dacă ar găsi un mediu favorabil pentru dezvoltare, un oraș sigur, conectat, cu sisteme de sănătate și educație bine implementate. Am încredere că Lucian Harsovschi înțelege nevoile societății sucevene și, alături de oameni pregătiți, cu viziune comună, va reuși să facă din Suceava orașul pe care ni-l dorim cu toții.”, a spus Raluca.

”Împreună cu Raluca, împreună cu sucevenii și echipa, pe 9 iunie, Alegem Viitorul!”, a spune Lucian Harșovschi.