Florin Petrescu (47 ani) alias Axinte, din grupul umoristic ”Vacanța Mare”, a avut peste 20 de modele de căciuli. El a povestit pentru Click! despre accesoriul devenit un fel de marcă înregistrată pentru marele artist, dar și despre spectacolele de pe Litoral, la vreme de pandemie. Turiștii se înghesuie să se fotografieze cu el.

De-a lungul timpului, a făcut sute de poze cu fanii din întreaga țară, dar decizia avea să-l coste: ”Am avut 20 de căciuli, dar au fost locuri în care am cântat, pe la Strehaia, și după ce făceau poze cu mine fugeau cu căciula. Așa am rămas fără 20 de modele, pe care mi le lucrează soacra. Și mereu o mai rugam să îmi mai facă câte o căciulă, că iar am rămas fără ea, că iar a dispărut”, a mai spus Axinte pentru Click!.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/axinte-povestea-celebrului-fes-tricotat-de-soacra-mi-s-au-furat-20-de-caciuli