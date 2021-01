Axis Communications este lider în dezvoltarea de tehnologie de securitate, concepută cu precădere pe baza cerințelor utilizatorilor, riscurilor curente și provocărilor viitoare. Iar pentru a se asigura că răspunde întotdeauna cât mai bine nevoilor pieței, compania menține o relație strânsă cu toți partenerii săi, pe care îi ține la curent cu privire la cele mai noi tehnologii și de la care află modul în care tehnologia poate îmbunătăți și mai mult nivelul de securitate în diferite scenarii de utilizare, urmărind să obțină un impact pozitiv cât mai puternic asupra calității vieții.

Evident, introducerea tehnologiei în domeniul securității nu s-a produs peste noapte, ci a avut loc treptat, presupunând eforturi din partea tuturor părților implicate. De aceea, Axis Communications s-a axat întotdeauna pe comunicarea cu partenerii săi locali, care au putut în acest fel să exploateze mai bine toate avantajele tehnologiei și să o implementeze cu beneficii maxime. Un astfel de partener în România este BNT – o companie cu capital 100% românesc și cu o lungă experiență în domeniul securității.

„Suntem o companie cu capital 100% românesc și acesta este unul dintre punctele cu care ne mândrim. Un altul ar fi experiența: deja avem două decenii pe piață”, a spus Vlad Crăciunescu, Business Development Manager la BNT SISTEM, în cadrul unei ediții Axis TechTalks despre impactul tehnologiei în domeniul securității. „Am început cu produsele anti-efracție și anti-incendiu Bentel Security în anul 2000 și, între timp, am adăugat noi și noi produse în portofoliu și am clădit cu acestea o gamă de soluții pentru partenerii noștri. Așa am ajuns sa colaborăm cu cele mai mari companii de securitate fizică și pază din România, noi punându-le la dispoziție soluțiile eficiente de care au nevoie.”

În România, BNT se preocupă intens de aducerea tehnologiei în oferta companiilor de securitate, pentru eficientizarea proceselor și o optimizare a alocării resurselor disponibile. De aceea, BNT colaborează cu dezvoltatori de tehnologie inovatoare, preocupați de aspecte precum calitatea și fiabilitatea echipamentelor, flexibilitatea, ușurința integrării sau utilizarea responsabilă. Toate aceste elemente se regăsesc și în valorile Axis Communications, ceea ce reprezintă explicația colaborării de succes dintre cele două entități.

În acest moment, securizarea unui perimetru fără a apela la tehnologie poate deveni extrem de costisitoare și ineficientă pe termen lung. Cu alte cuvinte, fiecare componentă,cum este cea umană și de tehnologie, joacă rolul său bine definit și nu are rolul de a o elimina pe cealaltă, ci de a o completa și susține, pentru obținerea unor rezultate finale mai bune.

„Tehnologia a devenit vitală în industria de securitate și nu o spunem noi, ci reiese din tendințele de piața din ultima perioadă, care arată că firmele de pază apelează din ce în ce mai mult la produsele și soluțiile pe care noi le promovăm”, a spus Marius Potorac Roman, KeyAccountManager la Axis Communications, completând: „Companiilor de pază nici nu le-aș mai spune companii de pază, ci mai curând companii care oferă servicii integrate de securitate, combinând partea umană cu tehnologiile existente pe piață, astfel încât clientul să beneficieze de cele mai bune soluții.”

Nevoia de tehnologie crește pe măsură ce dimensiunile sau complexitatea obiectivului vizat cresc. Este practic aproape imposibilă acoperirea unei suprafețe mari strict cu forță umană, astfel că este necesară implementarea tehnologiei adecvate, care să conlucreze în armonie cu personalul uman, pe care să îl alerteze cu precizie atunci când este cazul. De aceea, un rol foarte important îl joacă soluțiile de analiză video care rulează la nivel Edge, oferind un nivel de precizie deosebit de ridicat. În acest fel, se obține optimizarea resursei umane utilizate în cadrul unei soluții de securitate, personalul intervenind numai acolo și atunci când este nevoie, în multe situații putându-se evita chiar și deplasarea sa în zona cu probleme, dacă se folosesc soluții audio în paralel cu camerele video de supraveghere. Evident, aducerea unei componente tehnologice lângă cea umană, poate deja existentă, nu este de ajuns pentru a obține o soluție de securitate care să funcționeze armonios și eficient; este necesar ca personalul sa cunoască tehnologia, să înțeleagă ce poate face aceasta și ce limitări prezintă.

„Comunicarea și împărtășirea de cunoștințe sunt extrem de importante pentru a ajunge nu numai să cunoști funcționalitățile, ci și să operezi în anumite condiții și cum să eficientizezi procesul de securizare”, a spus Bogdan Gavril, Sales Engineer and Trainer la Axis Communications, menționând: „Avem training-uri pe care le organizăm la nivel național, mergem în anumite orașe în care prezentăm și explicăm tehnologia, avem o comunicare foarte bună cu partenerii noștri, cu partea de punere în practică a tehnologiei și de configurare a echipamentelor de către inginerii care sunt invitați. Iar în ultima perioadă am abordat foarte mult partea de training-uri online, care sunt din ce în ce mai interactive. Apreciem foarte mult feed-back-ul pe care îl primim atât de la integratori, cât și de la clienții finali, care ne ajută să îmbunătățim ceea ce oferim utilizatorului final”.

Pentru a demonstra companiilor din domeniul securității cât de importantă este tehnologia în eficientizarea activității lor, Axis Communications se bazează în primul rând pe încrederea și profesionalismul partenerilor săi, care joacă și un rol de ambasador de brand. Evident, acestei componente i se adaugă training-urile menționate și campaniile de comunicare desfășurate de-a lungul timpului, precum și o serie de instrumente create pentru a-i ajuta pe cei interesați să își configureze corect soluțiile necesare, cu un minimum de efort și timp. Aici se încadrează, de exemplu, AXIS Site Designer și AXIS Product Selector. Conform partenerilor Axis Communications din România, toate acestea sunt văzute ca fiind esențiale pentru utilizatori și integratori. Practic, nu există training sau eveniment de prezentare de la care cei invitați să nu câștige noi cunoștințe, pe care ulterior le folosesc în proiectarea de soluții de securitate eficiente, flexibile și bazate pe tehnologie modernă. Din punct de vedere Axis, aceasta este o reușită remarcabilă, căci odată cu trecerea de la sistemele analogice la cele digitale IP, scopul sistemelor de supraveghere video s-a schimbat radical. Prin introducerea soluțiilor de analiză video, ele nu se mai rezumă la realizarea unor înregistrări video, ci se axează tot mai mult pe prevenție, venind în plus și cu diverse soluții complementare, a căror varietate nu este limitată decât de nevoi. Aceasta este realitatea prezentului din industria supravegherii video – realitate pe care Axis Communications se străduie să o prezinte cât mai bine celor care ar putea câștiga de pe urma ei și pe care tot mai multe companii din domeniul securității încep să o conștientizeze.

„Tehnologia ajută companiile din domeniul securității, în niciun caz nu înlocuiește componenta umană, ci o completează și o ajută să ofere servicii mai bune beneficiarilor, ba chiar să prevină niște incidente, care altfel ar putea deveni adevărate probleme pentru beneficiari. Din punctul meu de vedere, tehnologia este viitorul, chiar și în industria de pază umană, cum i se spunea cândva. De aceea, ea trebuie cunoscută, iar cunoștințele trebuie reîmprospătate periodic, pentru că apar din ce în ce mai multe tehnologii care ajută companiile din domeniul securității să ofere noi servicii. Axis este cumva în vârful acestui trend din punctul meu de vedere”, a concluzionat Vlad Crăciunescu, Business Development Manager la BNT SISTEM la finalul ediției Axis TechTalks la care a fost invitat.

Despre Axis Communications

Axis contribuie la dezvoltarea unei lumi mai inteligente și mai sigure, prin crearea de soluții inovative, care ajută la îmbunătățirea securității și oferă noi moduri de dezvoltare a afacerilor. Ca lider al industriei de echipamente video de reţea, Axis oferă produse și servicii de supraveghere și analiză video, control acces, interfoane și sisteme audio complete. Axis are peste 3.000 de angajați în peste 50 de țări și colaborează cu parteneri din întreaga lume pentru a oferi soluții. Fondată în 1984, Axis este o companie cu sediul în Suedia, listată la bursa NASDAQ Stockholm sub numele de AXIS. Pentru mai multe informații despre Axis, vizitați site-ul: www.axis.com.Live la: https://www.facebook.com/AxisCommunicationsRomania/.