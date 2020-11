Axis Communications a anuntat lansarea aplicatiei AXIS Object Analytics. Aceasta aplicatie de analiza video inteligenta permite detectarea si clasificarea persoanelor si vehiculelor in functie de nevoile de supraveghere. Aplicatia este ideala pentru utilizarea in diverse locatii, inclusiv pentru cladiri publice, depozite si parcari. Poate a fi preinstalata pe camerele de retea Axis compatibile, ceea ce va adauga valoare fara niciun cost suplimentar.

Aplicatia este prevazuta cu o interfata simpla, care permite setarea cu usurinta a unor scenarii personalizate prin selectarea situatiei declansatoare, cum ar fi patrunderea unui obiect intr-o anumita zona sau traversarea de catre acesta a unei linii virtuale, si prin selectarea obiectelor care declanseaza alarmele: persoane, vehicule sau ambele. Datorita algoritmilor inteligenti, aplicatia poate elimina majoritatea surselor care cauzeaza de obicei alarme false, precum vegetatia care se leagana in bataia vantului, obiectele mici aflate in miscare si umbrele care se misca rapid pe sol.

Caracteristicile principale includ:

Sistem de analiza video edge;

Clasificare persoanelor si a vehiculelor;

Rulare simultana a mai multor scenarii;

Interfata usor de utilizat;

Preinstalare fara costuri suplimentare.

Aceasta aplicatie scalabila de analiza edge analizeaza inregistrarile video pentru a detecta evenimentele direct pe camera, ceea ce elimina necesitatea utilizarii de echipamente de procesare suplimentare si costisitoare. In plus, acest lucru imbunatateste timpul de procesare a datelor si reduce la minimum latimea de banda si spatiul de stocare necesare. Aplicatia AXIS Object Analytics ofera flexibilitate deplina, configurarea sa necesitand un efort minim. Aplicatia accepta rularea simultana a mai multor scenarii diferite. De asemenea, se integreaza cu sistemul de gestionare a evenimentelor al camerei si cu alte solutii de retea, dupa cum este necesar.

Aplicatia AXIS Object Analytics este oferita preinstalata in firmware versiunea 10.2 sau ulterioara, fara costuri suplimentare, pe camerele de retea Axis compatibile.

Despre Axis Communications

Axis contribuie la dezvoltarea unei lumi mai inteligente si mai sigure, prin crearea de solutii inovative, care ajuta la imbunatatirea securitatii si ofera noi moduri de dezvoltare a afacerilor. Ca lider al industriei de echipamente video de reţea, Axis ofera produse si servicii de supraveghere si analiza video, control acces si sisteme audio complete. Axis are peste 3.000 de angajati in peste 50 de tari si colaboreaza cu parteneri din intreaga lume pentru a oferi solutii. Fondata in 1984, Axis este o companie cu sediul in Suedia, listata la bursa NASDAQ Stockholm sub numele de AXIS. Pentru mai multe informatii despre Axis, vizitati site-ul: www.axis.com. Live la: https://www.facebook.com/AxisCommunicationsRomania/.