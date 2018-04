Cântăreţul britanic Robbie Williams a primit cadou o cultură de marijuana de la soţia sa, actriţa americană Ayda Field, cu ocazia aniversării căsătoriei, potrivit lui Big Narstie, care a vizitat proprietatea cu pricina, în 2017, când a colaborat cu Robbie la piesa ‘Go Mental’, informează contactmusic.com.

Mini ferma de marijuana se află în subsolul locuinţei lor din Los Angeles, oraş în care acest drog poate fi folosit în scopuri recreaţionale.

Rapperul Big Narstie a declarat pentru The Sun Online: „Totul a fost incredibil. L-a contactat telefonic pe agentul meu şi i-a spus: ‘Robbie vrea să facă o piesă’. Am înregistrat împreună. Nu a fost cum m-am aşteptat. Este un tip foarte cool. Este foarte drăguţ şi cu picioarele pe pământ şi are o soţie extraordinară. Am văzut cadoul ce i l-a cumpărat cu ocazia aniversării căsătoriei lor. I-a achiziţionat o cultură de marijuana; se află în subsolul locuinţei lor din L.A. Cam aşa stă treaba. Este legal? Este.”

În urmă cu aproximativ patru luni Robbie Williams spunea că sobrietatea sa este cea mai mare realizare a lui şi acceptă faptul că are tendinţe de dependent cu care va trebui să trăiască mereu.

Autorul hit-ului ‘Let Me Entertain You’ a spus, într-un interviu pentru The Sun, potrivit contactmusic.com: „Pot să devin dependent de orice. În acest moment sunt dependent de un joc numit ‘Gummy Blocks’. Sunt dependent de internet, sunt dependent de o mulţime de lucruri îngrozitoare. Trebuie să am grijă cu aceste lucruri, pentru că, dacă nu o fac, dau de necaz.”

Cu toate acestea, fostul membru al trupei Take That, care este căsătorit cu actriţa americană Ayda Field, este foarte mândru de faptul că a câştigat lupta împotriva dependenţei de alcool şi droguri. „N am mai consumat alcool de 18 ani şi sunt un alcoolic. Îmi place băutura. (…) Este un miracol. (…) Am reuşit să menţin acest lucru 18 ani. (…) Adevărul este că cea mai mare parte a vieţii mele de adult nu am consumat alcool.”, a adăugat starul pop, conform sursei citate.