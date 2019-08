A V-a ediție a R:EVOL:UTION aduce la Casa Verde din Timișoara artă, concerte fenomenale și multe surprize! În perioada 8 – 10 august vizitatorii festivalului au ocazia să vadă live trupe excelente precum, Kosheen din Bristol, britanicii trip hop de la Unkle, trioul din Coreea de Sud, Idiotape, excentricii gypsy punk de la Maika, Kal, super grupul din Serbia, Minilinija și mulți alții. Zece scene și zone de festival vor asigura trei zile de neuitat!

Revolution

Starul primei zilei a R:EVOL:UTION este faimoasa trupă din Bristol, Kosheen. Grupul va urca pe Main Stage în formulă completă, iar vizitatorii vor putea să asculte live hituri precum: „Catch”, „Hide U”, „Suicide” sau „Empty Skies”.

Kosheen – Hide U

Apoi, pe 9 august, la Liceul Silvic, festivalul îi aduce în prim-plan pe britanicii de la Unkle. Trupa, care s-a format în anii 90, a colaborat de-a lungul anilor cu nume răsunătoare precum: DJ Shadow, Tom York, Jason Newsted sau Nick Cave. Astfel, cu o asemenea istorie, nu este de mirare că Unkle este considerată una dintre cele mai importante trupe trip hop din Europa. Direct din Seul ajunge la Timișoara Idiotape, un trio electro pe care criticii îl compară cu Daft Punk. Vizitatorii R:EVOL:UTION nu trebuie să rateze acest show plin de energie!

Unkle – Be there

Formația gypsy punk Maika se întoarce la Timișoara și în 2019 și promite un show excentric, pe care nimeni nu o să-l uite prea curând. Li se alătură Kal, care aduce la R:EVOL:UTION un sound interesant, cu influențe din toate colțurile lumii. Dejan Vučetić Vuča (Darkwood Dub), chitaristul Vladimir Đorđević Vlaca (Sila, Lira Vega), producătorul Boris Mladenović (Jarboli, Škrtice, Veliki prezir) și DJ Rahmanee, adică Minilinija, una dintre cele mai tari trupe din Serbia, se alătură line-up-ului din acest an.

Electric Apex Stage, care se numără printre cele mai îndrăgite scene R:EVOL:UTION, este locul perfect pentru cei care nu se mai satură de electro. Pentru ei pregătesc show-uri Amorf live, Atipic showcase, Livio & Robi, Praslea și nu numai.

Gaia Trance Zone aduce în fața publicului o combinație interesantă de DJs români și sârbi, precum: Imaginarium live, Latam, Moca, Psylev, Stole, Vlada, Xoa, Zarma sau Zenesis.

R:EVOL:UTION Festival are loc în acest an la Casa Verde, unul dintre cele mai frumoase locuri din Timișoara. Publicul este așteptat într-o adevărată oază de verdeață, iar decorul, care pare desprins din povești, va fi completat de fascinante show-uri de mapping. Fiecare zi a festivalul are o temă diferită. Prima este o retrospectivă a edițiilor precedente ale R:EVOL:UTION. A doua este un tribut dedicat lui Keith Flint, iar tema pentru ultima zi este ecologia.

Pe lângă programul atent pregătit pentru scenele principale, vizitatorii se vor putea bucura și de excelente selecții de vinyluri, cover-uri la pian după melodii celebre, numeroase zone chill, ghost party, silent disco și multe alte surprize.

Anul acesta R:EVOL:UTION se transformă în casa performerilor din toată lumea. Astfel, identitatea vizuală a festivalul a fost creată de un grup de artiști din Chile, MEDU1A, care s-a implicat și în celebrul Primavera Festival. Se alătură și DEV9T, una dintre cele mai importante platforme de artiști din Balcani.

În perioada 8 – 10 august, festivalul își va deschide porțile între orele 19:00 – 03:00.

Biletele la R:EVOL:UTION se pot cumpăra atât de la intrarea în festival, cât și online, de pe www.mytickets.ro. Prețul unui abonament de trei zile este 99 de lei, iar un bilet de zi costă 59 de lei.