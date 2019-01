Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, a anunțat că astăzi va fi constituită asocierea stațiunilor de interes național din județul Suceava. Gheorghe Flutur a precizat că la Vatra Dornei va avea loc o întâlnire comună a consilierilor locali din Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc și Gura Humorului, pentru a se lua o serie de hotărâri în privința înființării unei asociații turistice a celor stațiuni, având ca partener Consiliul Județean Suceava.

„Astăzi se vor stabili pașii de urmat, forma juridică a acestei asocieri, precum și primele acțiuni concrete”, a spus Flutur.

Reamintim că la deschiderea oficială a pârtiei de schi de pe masivul Rarău, Gheorghe Flutur propus constituirea Asociației Montane de Turism „Poiana Bucovinei”. „Începută cu aproape 10 ani în urmă, în sfârșit pârtia din munții Rarăului astăzi se pregătește să funcționeze. Eu sunt bucuros pentru această zi. În primul rând câștigă Bucovina, câștigă turismul din zonă, câștigă municipiul Câmpulung Moldovenesc. Cred că este una dintre cele mai frumoase pârtii, o pârtie domoală, foarte atrăgătoare, cu peisaje superbe. Pe o rază de 30 de kilometri în jurul Câmpulungului sunt circa 200 de pensiuni turistice, cu peste 6.000 de locuri de cazare. Va fi o atracție deosebită. De aceea imediat în perioada imediat următoare voi adresa o invitație primarilor din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei să înființăm asociația Montană de Turism. Această asociație, <Poiana Bucovinei>, în care eu cred foarte mult, cu domenii schiabile în toate cele trei stațiuni. Gura Humorului are pârtie, de astăzi are Câmpulungul și are și Vatra Dornei pârtii de schi. Cred că o ofertă inteligentă, grupată, prin gestionarea împreună a acestor stațiuni turistice va face să câștigăm, așa cum Sinaia, Azuga, Bușteni, pe Valea Prahovei, au făcut deja. Pentru că avem nevoie aici în Bucovina de revigorarea turismului”, a declarat Gheorghe Flutur. El a arătat că în momentul de față județul Suceava, împreună cu pârtia de pe Rarău, are peste 16 kilometri de pârtii de schi.