Cântărețul de manele Babasha, controversat pentru că a urcat pe scenă la concertul Coldplay de pe 12 iunie, nu se aștepta să o mai facă și a doua zi, pe data de 13 iunie, notează click.ro.

Babasha provine dintr-o familie bună și studiază muzica la Conservatorul din București. Tânărul de 22 de ani a fost invitatul lui Damian Drăghici, la podcastul acestuia după ce a devenit viral și mai popular decât era în rândul adolescenților și pe youtube.

„Te-ai gândit că te mai invită Chris a doua zi sau nu?”, l-a întrebat Damian Drăghici pe Babasha după cele întâmplate la concertul Coldplay de pe 12 iunie, în deschiderea căruia a fost invitat să cânte și a fost mega huiduit în prima seară. În ciuda celor întâmplate, Babasha a oferit un răspuns sincer și prompt.

„Nu, nu. Tocmai de asta nici nu am dormit pentru că nu mă așteptam să mai fiu invitat (n.r.: a doua zi, pe 13 iunie). Nu am dormit și am stat toată seară să citesc și mai spun că este vorba de rasă pentru că nu aveți idee câte mesaje am primit în privat despre pielea mea și despre faptul că sunt țigan, să mă duc la mine în India și tot felul de de-astea”, i-a răspuns Babasha lui Damian Drăghici.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/babasha-s-a-gandit-ca-nu-o-sa-mai-fie-chemat-a-2369759.html