Cine a spus ca școala nu este distractivă? La Iulius Mall Suceava, „Back to School” e „Back to Cool”! Te așteaptă peste 3.200 de premii care te vor face vedeta școlii!

Ai început pregătirile pentru noul an școlar? Găsești tot ce ai nevoie în magazinele din Iulius Mall Suceava, iar cumpărăturile te vor ajuta să transformi „Back to School” în „Back to Cool”. În perioada 31 august – 16 septembrie 2018, te așteptăm la shopping și te premiem cu cele mai interesante cadouri, care te vor asigura că distracția continuă și după sunetul clopoțelului. Este cât se poate de simplu! Cumperi în valoare de minimum 100 de lei de la brandurile îndrăgite și te înscrii cu bonurile fiscale în aplicația electronică de la Centrul Info.

Dacă te numeri printre primii 175 de participanți înscriși în fiecare zi vei fi răsplătit cu un premiu instant: boxă portabilă, căști, power bank, selfie stick, popsocket, cosmetice sau băuturi răcoritoare. Pe 16 septembrie afli dacă norocul a fost de partea ta, pentru că atunci vor fi desemnați cei trei mari câștigători ai campaniei. În urma tragerii la sorți, Iulius Mall Suceava va oferi o bicicletă electrică Pegas, cu ajutorul căreia și mersul la școală va fi mai distractiv, o trotinetă electrică Pegas, care te va face vedeta școlii, și un iPhone X, pentru a fi mereu conectat la tot ce te pasionează.