Foresta Suceava și-a complicat viața în lupta pentru evitarea retrogradării după ce în etapa a XXVI-a a pierdut pe ”Areni” în fața echipei Academica Clinceni. Bafta pe care sucevenii au avut-o în primele două partide jucate pe teren propriu, când au scos patru puncte din cele șase posibile cu goluri marcate ân minutul 90+3, s-a întors și ei au pierdut cu Clinceniul în minutul 90+2.

Oarecum, am identificat doar două cauze, prima fiind aceea că Foresta Suceava joacă în fiecare rundă cu altă garnitură și nu are omogenitate, iar cea de-a doua fiind legată de faptul că gruparea de pe ”Areni” nu reușește nici cum să se adapteze la terenul propriu pe care evoluează în principal din cauză că echipa este alcătuită din jucători veniți din patru zări.

Organizatorii s-au mobilizat exemplar și au reușit să curețe terenul de zăpada căzută în ziua premergătoare meciului dintre Foresta Suceava și Academica Clinceni. Orice jucător ar fi trebuit să realizeze faptul că, dacă în prima repriză gazonul va suporta travaliul, în partea secundă el se va dezgheța și va fi moale și noroios. Din păcate, cei care s-au prins mai repede au fost oaspeții care au folosit o alergare cu pași mici și ”frâne” scurte, eficace pe o suprafață moale.

Jucătorii suceveni s-au ambalat serios în primele 45 de minute de joc în care au făcut risipă de efort și au arătat determinare. Gazdele au avut câteva ocazii bune de gol, irosite de atacantul Opriș și fundașul Konate. Sucevenii au beneficiat și de două lovituri libere din poziții bune, dar căpitanul Andrei Cerlincă le-a executat extrem de modest.

Oaspeții au avut și ei câteva situații bune de a marca, cea mai mare fiind la șutul în bară expediat de Șandru. Poate că Foresta ar fi putut face mai mult în prima parte a disputei cu Clinceniul, însă la mijlocul terenului ei au fost dominați de oaspeți din cauza faptului că suceveanul Dănilă a fost depășit de evenimente.

Tot sucevenii au avut inițiativa și în repriza a doua, însă Cerlincă a continuat să fie neinspirat și puțin prea îndrăgostit de minge, iar vârful de atac Opriș, ghinionist. Foresta Suceava a mai avut o situație bună de a înscrie care ar fi putut fi concretizat dacă Lupușor era un adevărat ”lup”.

Cum ocaziile se întorc, la o fază care nu anunța mai nimic, Konate a încercat să respingă ușor o minge, dar i-a trimis-o moale portarului Began, deși acțiunea nu a părut intenționată. Portarul sucevean s-a pierdut și în loc s-o oprească cu pieptul și s-o șuteze, a prins-o în mână. În urma loviturii libere indirecte acordate, apărarea suceveană a respins în prima fază, dar balonul a ajuns la Trașcă, după un luft de preșcolar a lui Renquin și acesta a marcat norocos. La ultima fază a meciului lovitura de cap a lui Konate a fost pe centrul porții celor de la Clinceni și Foresta Suceava a pierdut jocul din runda a XXVI.

Foresta Suceava: Began – O. Onofraş, Mateciuc, Konate, Musea – Cerlincă (cpt.), Vl. Stănescu, Dănilă, Lupuşor, Renquin – Vl. Opriş.

Rezerve: Seb. Bîlbă – Rob. Martin, Kharoubi, Makriev, Bosânceanu, Gulei, Negură.

Antrenor: Florentin Petre

Academica Clinceni: Ureche – Fl. Achim, Găină, Andr. Răuţă, Dobrescu, Paţurcă, Bg. Barbu (cpt.), Târşa, Vl. Mihalcea, Al. Popescu, Mih. Şandru.

Rezerve: Oct. Vâlceanu – Hreniuc, C. Gheorghe, Gal, S. Moldovan, Blejdea, Baniţă.

Antrenor: Ilie Poenaru

Stadion: Areni (Suceava);

Arbitru: Cristian Georgescu; Asistenţi: Mihăiţă Necula şi Alexandru Midvichi (toţi din Bucureşti).

Etapa a XXVI-a programează meciurile:

Luceafărul Oradea – Metaloglobus Bucureşti 2-0

Foresta Suceava – Academica Clinceni 0-1

Ştiinţa Miroslava – CS Mioveni 1-0

Pandurii Tg.Jiu – CS Baloteşti și Sportul Snagov – Dacia Brăila au fost amânate.

Ripensia Timişoara – Chindia Târgovişte 2-3

UTA Arad – CS Afumaţi și ASU Poli Timişoara – Hermamnnstadt Sibiu s-ai disputat după încheierea ediției.

Olimpia Satu Mare – Dunărea Călăraşi 0-3 şi ASA Tg.Mureş – FC Argeş 0-3.