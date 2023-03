Miercuri 15 martie s-au continuat cercetările privind săvârșirea de către un bărbat de 24 ani, din satul Humoreni a infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului” și „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

În urma administrării probatoriului, prin ordonanța Parchetului de pe lângă Judecătoria Gura Humorului din data de 15.03.2023 a fost confirmată ordonanța organelor judiciare de continuare a urmăririi penale față de suspect. Prin ordonanța organelor judiciare din data de 15.03.2023 s-a dispus măsura reținerii suspectului pentru o perioadă de 24 ore, fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Suceava.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din cadrul SPR 5 Dărmănești.