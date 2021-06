În timp ce instanța a dispus, printr-o nouă hotărâre judecătorească, ca cei doi foști soți să se împace de dragul copiilor, Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoană se ceartă mai rău ca niciodată! Cei doi au dezgropat securea războiului și au reînceput scandalul cu injurii și amenințări de ambele părți, în direct la “Xtra Night Show”, potrivit click.ro.

Bahmu și Prigoană s-au certat în direct în emisiunea “Xtra Night Show”, la fel cum o făceau pe vremuri. Adriana Bahmuțeanu susține că fostul ei soț va fi pedepsit penal dacă nu va respecta hotărârea judecătorească. “La tribunal i-am zis bună ziua și nici nu m-a bagat în seamă. Probabil a rămas blocat în furie. Are o supărare mare pe mine pentru că l-am părăsit. Cum să-l părăsească pe el o pârlită ca mine, ziarista lui pește!”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la “Xtra Night Show”.

Silviu Prigoană și-a acuzat fosta soție că ar fi fost violentă cu cei doi minori și că i-ar fi denigrat în public, potrivit sursei citate. ”Eu am renunțat la copii în scris, la tutelă. Eu am plătit pensia alimentară zilnic. Cum dracu s-a întâmplat că au parașutat la mine acasă! Și după trei ani, instanța m-a obligat să țin copiii pentru că erau bătuți, umiliți. Ea a bătut copilul cu cureaua și l-a legat! Are dosar penal că ea nu a plătit pensia alimentară! De ce i-ai trimis la mine pe copii? Nu ești mamă dacă îți denigrezi copilul! Eu am renunțat la copii să nu fie circ și balamuc, să crească in liniște!”

