Pentru că multe persoane își fac idei preconcepute și împart oamenii în categorii, când se vor lovi de realitate, atunci vor cunoaște ce înseamnă frustrarea. “Ea, “minunată și plină de calităţi”’ află că acel bărbat “minunat și plin de calitati” este doar un om ca și ea și poate era lângă ea și pentru altceva decât doar s-o asculte și calitățile ei nu erau neapărat pe primul loc sau singurele în lista lui de aprecieri. Iar el, de cele mai multe ori, își pune întrebarea pe care și-o pun “baieţii buni”: “De ce derbedeul, infantilul, și … ăla are câte o femeie în pat în fiecare seară și eu nu? Eu ce am de sunt doar “un bun prieten”? Întrebări mai utile ar fi: “eu ce fac încât să am acest rezultat și cum aș putea să fac altfel?” Oare câți dintre ei știu răspunsul? Și oare câți dintre cei care-l știu, hotărăsc să și facă un lucru în privință asta?”, menţionează psihologul Laura Maria Cojocaru.