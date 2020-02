Deputatul de Suceava al partidului Forța Națională, Ștefan Alexandru Băișanu, a făcut un apel public către Guvern să decreteze starea de urgență pe teritoriul întregii țări. Asta după ce coronavirusul a pătruns în Italia ”la doar 1.000 dekm de România”. ”Fac un apel public pentru Guven! Lăsați jocurile de-a alegerile anticipate și de-a criza politica! Este vorba acum despre sănătatea, siguranța și viața cetățenilor romani din țară, din Italia, peste un milion jumătate și nu numai!La doar 1.000 de km de noi, in Italia, coronavirusul face deja victime iar România e total nepregătit!!!! Cer decretarea stării de urgenta! E despre viața și moarte!Ce Dumnezeu mai așteptați?”, a transmis Băișanu.

