Președintele Partidului Forța Națională Suceava, deputatul Alexandru Băișanu a prezentat mai multe propuneri către Guvernul României prin care s-ar putea preveni apariția cazurilor de coronavirus în România. Alexandru Băișanu a declarat, în cadrul unei conferințe de presă că deși despre acest virus se știe încă de pe 12 decembrie 2019, Guvernul României „a fost paralizat” în privința măsurilor care ar fi trebuit luate pentru combaterea răspândirii coronavirusului. „Până pe 23 februarie nu s-a întreprins nimic în acest sens. Acest Guvern se ocupă de politică, de alegeri anticipate, de cine să gestioneze puterea, pentru a o duce spre PNL. PNL trebuie să înțeleagă că este nevoie de toate forțele, de toate partidele pentru a lua deciziile corecte. Și personal vin cu zece propuneri pe care Guvernul României ar trebui să le ia în considerare”, a spus Băișanu.

El a spus că printre aceste propuneri se numără și carentenizarea tuturor punctelor de frontieră și dotarea acestora cu specialiști în medicină, termoscanere, „pe care din păcate încă nu le avem”.

Alexandru Băișanu a mai propus ca Executivul, prin primării, Consilii Județene și Prefecturi să achiziționeze și să împartă populației măști de protecție sau mănuși de unică folosință. El mai propune și acțiuni de dezinsecție și dezinfecție a spațiilor instituțiilor statului, de la școli, instituții publice, aeroporturi și orice alte locuri aglomerate. „Aceste dezinsecții și dezinfecții trebuie să fie făcute de mai multe ori pe zi. Săptămâna trecută am fost la Universitatea Suceava, la mai multe școli și grădinițe, la mall, în gară și în autogară și de vineri până duminică nu s-a făcut nimic în acest sens. De asemenea, consideră că la Suceava Ion Lungu ar trebui să pună la dispoziția unităților școlare noi fonduri pentru achiziționarea de săpun și alte materiale de dezinfecție. Am fost în școli și am văzut că unele nu este săpun, hârtie igienică, iar curățenia este precară”, a spus deputatul Forței Naționale. De asemenea, el consideră că primăriile, cu ajutorul partidelor să organizeze puncte de informare a populației despre coronavirus.

Alexandru Băișanu propune ca centrele de carantină să fie amenajate în containere modulare

Băișanu mai propune ca Ministerul Sănătății să aibă zilnic raportări ale situației exacte în privința problemei coronavirusului, pentru a nu se mai lăsa loc la interpretări. El a mai adăugat că tot Ministerul Sănătății ar trebui să organizeze campanii de prevenire, în presă, pentru ca populația României să fie informată în această problemă.

Liderul Forței Naționale Suceava a atras atenția și asupra unei probleme care a generat nemulțumire în rândul populației, respectiv locațiile stabilite pentru centrele de carantină. El a propus Guvernului României ca pentru aceste centre de carantină să fie achiziționate containere modulare, care să fie amplasate în zone izolate, în apropierea orașelor. De asemenea, Alexandru Băișanu a sugerat Ministerului Apărării să aloce cele 9 milioane de euro necesare pentru salvarea Institutului Cantacuzino, „având în vedere că acest institut a fost distrus, iar acum cumpărăm de pe piața liberă orice amărât de Polidin sau alte medicamente”. Băișanu a propus și susținerea investițiilor în fabrici care să producă măști de protecție, seringi de unică folosință sau alte articole medicale.

„Pe de altă parte, consideră că spitalele ar trebui să fie primele locuri care nu ar trebui să intre în contact cu persoanele care prezintă simptome. Fiecare spital cred că poate să găsească o soluție pentru a construi o minipoliclinică care să se ocupe strict de coronavirus sau de gripa sezonieră”, a precizat deputatul sucevean.