Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, a atras atenția că România are în continuare niveluri de reciclare și compostare foarte scăzute în comparație cu media înregistrată la nivel european. Într-o interpelare transmisă de Alexandru Băișanu către ministrul mediului, Grațiela Gavrilescu, acesta precizează că potrivit unui raport al Comisiei Europene de evaluare a punerii în aplicare a politicilor Uniunii Europene de mediu în statele membre, România are niveluri de reciclare și compostare foarte scăzute, respectiv 16%, față de media europeană de 44%. „În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România are de îndeplinit, până în 2020, conform directivelor europene, următoarele obiective: minim 50% rată de reutilizare și reciclare din masa totală a cantităților de deșeuri (hârtie, metal, plastic și sticlă), minim 70% nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri ne-periculoase provenite din activități de construcție și demolări, 60% valorificare a deșeurilor de ambalaje din total ambalaje introduse pe piața națională”, a spus Băișanu. La finalul interpelării, deputatul ALDE de Suceava i-a solicitat ministrului mediului, Grațiela Gavrilescu, să precizeze care sunt dificultățile cu care se confruntă România în nivelurile de reciclare și compostare.