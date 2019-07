Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băişanu, consideră că preşedintele partidului, Călin Popescu Tăriceanu are cele mai mari şanse să îl învingă pe actualul şef al statului, Klaus Iohannis, la alegerile prezidenţiale de la finalul acestui an. Afirmaţia a fost făcută după ce preşedintele ALDE şi al Senatului României, Călin Popescu Tăriceanu, a fost desemnat în mod oficial candidatul acestui partid pentru funcţia de preşedinte al României. Alexandru Băişanu consideră că există posibilitatea ca viitorul preşedinte al României să provină din actuala coaliţie de guvernare PSD – ALDE, el considerând că liderul ALDE are şanse mai mari să câştige. Preşedintele ALDE Suceava a mai adăugat că la alegerile prezidenţiale se votează mai mult omul decât partidul. Alexandru Băişanu consideră, astfel, că liderul partidului, Călin Popescu Tăriceanu are mai multe şanse să câştige funcţia de preşedinte al României, având mai multe intenţii de vor comparativ cu liderul PSD, Viorica Dăncilă. Băişanu a adăugat că în final ar fi mai indicat să nu existe doi candidaţi din partea actualei coaliţii PSD-ALDE, având în vedere că acest lucru ar crea tensiuni pe perioada campaniei electorale.