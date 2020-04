Deputatul Ștefan Alexandru Băișanu se pregătește de lansare. De carte. El a anunțat pe pagina sa de socializare că în izolarea forțată de pandemia de coronavirus a scris o carte de poezii a cărei lansare inedită va avea loc vineri, 17 aprilie. ”Ultima mea carte de poezii, scrisa in autoizolarea holerei noastre! Cu voia lui Dumnezeu sper sa nu fie și cea din urma! Ultimile 2 zile le-am petrecut in tipografie, alături de Ionut și Marius cu care am lucrat la grafica, paginare, tehnoredactare finala etc… Am reușit! Am dat bun de tipar! Va vedea lumina tiparului joi! Vineri va avea loc lansarea! Una inedită, desigur, după vremuri! Le mulțumesc tuturor celor ce au fost langa mine in acest demers!”, a spus Băișanu.