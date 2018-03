”De ce voi vota? Voi vota și o spun colegilor de la USR și prietenilor lor de afară mi-e frică Doamne Ferește ca mâine să nu primesc de la Comisia Europeană, de la Bruxelles o hârtie prin care să ni se ceară arestarea Brătienilor, a lui Iorga, a lui Eminescu pentru că nu-i așa nici ei nu au fost perfecți”. Afirmația a fost făcută de deputatul ALDE de Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, de la tribuna Camerei Deputaților la votul pe legile justiției. El a spus în debutul declarației sale că s-a gândit mult dacă să ia cuvîntul sau nu ”pentru că sunt foarte mulți ochi asupra noastră” și pentru că ”după ce voi spune ce voi spune sunt convins că mă voi înscrie clar pe linia cu care ne-am obișnuit cu toții și anume aceea de a deveni posibil foarte repede un penal”.

Băișanu a relatat o poveste din anul 1640 când România era bântuită de holeră făcând la final o comparație cu situația României în prezent. ”Un cetățean neromân care făcea comerț cu alcool în Moldova s-a gândit să profite de această boală și a început să vândă la sticluțe mici alcool pentru bolnavii de holeră. Bolnavii aveau frisoane iar când luau câte 50-100 de ml de rachiu își mai reveneau și toți spuneau că e un medicament. Acel rachiu poartă azi numele de holercă. Băieții care au făcut comerț și au făcut bani în România vânzând alcool drept pansament și panaceu pentru boala secolului, holera, s-au îmbogățit. Românii noștri, moldovenii noștri, au murit care au murit unii au mai scăpat dar a rămas încetățenit că ce le-a adus omul acela din străinătate, holerca, i-a salvat. Cam așa se întâmplă și cu noi astăzi. Cineva din afara țării vine și suge banii poporului român, pentru că toți banii absolut toți pleacă afară. Dacă vrei să cumperi pâine cumperi pâine congelată adusă de afară, dacă vreri să cumperi roșii le aduci din Turcia și Polonia, dacă vrei benzină, motorină le cumperi din Austria, dacă vrei să te împrumuți te împrumuți la bănci din străinătate. Noi am rămas cu holerca cu rachiul și am continuat pe drumul ăsta iar băieții și-au făcut de cap în țara românească. Așa se întâmplă și astăzi când văd că nimeni nu mai vorbește de muncă, de demnitate, de căință, de patriotism. Vorbim de hai cum să-i mai arestăm pe cei care au furat. Sunt de acord cu o justiție corectă în care orice om are un dosar penal este judecat și găsit vinovat să plătească dar nu orice om care primește de la un ”prieten” o hârtie precum că ar fi penal să fie transformat cu adevărat în penal”, a declarat Băișanu.