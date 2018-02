Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, atrage atenția că lipsa investițiilor în infrastructura feroviară din România a dus atât la creșterea numărului de accidente, cât și a timpului de deplasare a trenurilor. Alexandru Băișanu a făcut aceste afirmații în ședința de astăzi a Comisiei de Transporturi din Camera Deputaților, care a avut ca temă ”Accelerarea implementării proiectelor de investiţii în infrastructura feroviară” și la care au fost prezenți ministrul transporturilor, Lucian Șova și reprezentanți din conducerea CFR. În discursul său, Alexandru Băișanu a precizat că fiind bucovinean, atunci când se deplasa de la Suceava la București, în anii 2000 – 2005, timpul deplasării cu trenul era de 4- 5 ore, iar în momentul de față aceeași distanță se parcurge în șapte ore și jumătate, uneori mai mult. „În timp ce alții scurtează timpul de transport noi îl lungim. Aș începe să spun că nu sunt bani, nu e viziune și că ceva nu merge în regulă. Și aș da un exemplu, și vă rog să verificați dacă e adevărat: avem două salarii interesante în CFR. Un salariu de 4.700 de euro, care sunt convins domnule ministru că e mai mare decât salariul dumneavoastră, mai mare decât al președintelui României, iar acest salariu îl primește domnul director general din Grupul de Exploatare al Palatului CFR. Iată noi avem morți pe CFR, avem deraieri de trenuri, avem întârzieri fenomenale, dar avem Palatul CFR. Și un domn care se ocupă de mângâierea acestui palat de ani de zile are 4.700 de euro. Un alt domn are 4.200 de euro fiind directorul pe telecomunicații CFR. Am dat două exemple, timpul și banii, care vin pe nervii și din buzunarele populației din România”, a spus Băișanu.

El a apreciat prezența ministrului transporturilor la discuțiile din Comisia de Transporturi a Camerei Deputaților, considerând că dacă se dorește a se schimba în bine situația infrastructurii CFR este nevoie de o radiografie completă a situației actuale. „Până acum nici unul dintre miniștri nu a avut decența, demnitatea, curajul de a face o fotografie la minut cu ceea ce avem în momentul de față pe calea ferată și de aceea nici nu am reușit să schimbăm mai nimic din toată problemele cu care ne confruntăm”, consideră Alexandru Băișanu.

Deputatul ALDE de Suceava a prezentat o serie de informații din raportul Agenției de Investigare Feroviară Română din care reiese faptul că anul trecut au fost 41 de evenimente feroviare, din care un accident grav, 27 de accidente și 13 incidente. „Din cele 27 de accidente, 25 au fost cazuri de deraiere din care câteva s-au soldat cu moartea mecanicului sau ajutorului de mecanic. Și mai avem două cazuri de incendii. Cazurile de deraiere au crescut față de 2016 cu patru. Mai avem 23 de morți la trecerile de cale ferată, 78 de răniți grav, 42 de sinucideri și 62 de morți pe liniile ferate, în alte locații decât trecerile la nivel”, a mai arătat Alexandru Băișanu. El a subliniat faptul că o problemă importantă este și lipsa vizibilității la trecerile de cale ferată. „Am sesizat, mergând cu trenul, că în anumite zone, la trecerile de cale ferată fie s-au construit clădiri care obturează vizibilitatea, fie ai senzația că treci prin junglă”, a arătat Băișanu. El a adăugat că probleme sunt cauzate și de calitatea traverselor care se montează pe căile ferate, existând cazuri când traversele vechi de 50 – 70 de ani sunt mai bune comparativ cu cele care se montează în prezent. „Vreau să vă spun foarte sincer domnule ministru și evident că nu este vina dumneavoastră. Dar vă spun sincer și nu îmi doresc să am gura pocită, dar suntem într-o situație iminentă de a avea în viitorul apropiat, nu mediu, nu lung, o mare catastrofă. Și sunt convins că după ce vom avea acea catastrofă cineva va fi obligat să răspundă și probabil după aceea ne vom apuca și noi să reparăm lucrurile. Haideți să o facem înainte. Eu ca deputat în Parlamentul României nu pot să fiu părtaș la băgarea mizeriei sub preș. Trebuie să scoatem în evidență toate problemele cu care se confruntă în momentul de față CFR. Să le arătăm și încet pas cu pas să le reparăm pe rând”, a spus Alexandru Băișanu.

