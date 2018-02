Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, a declarat că termenul de subcontractant pentru lucrările de infrastructură rutieră ar trebui să dispară din acest domeniu, considerând că „e ca și cum te-ai însura, îți alegi o nevastă și chemi pe altcineva să-ți facă copii”. Alexandru Băișanu a participat, astăzi, la ședința Comisiei de transporturi din Camera Deputaților, la discuții fiind prezent și ministrul Lucian Șova și companii care realizează lucrări de drumuri. Alexandru Băișanu, care este vicepreședinte al acestei comisii, a declarat că din nefericire, la peste 27 de ani de la Revoluția din 1989 problemele din domeniul infrastructurii rutiere sunt în continuare foarte mari. „Acum observ aceleași probleme. Constructori diferiți, parlamentari diferiți, ministru nou. Ceea ce se întâmplă astăzi este un lucru lăudabil. În sfârșit ne-am adunat noi, ministrul și dumneavoastră cei care construiți. Dar vreau să vă spun că dacă nu vom fi serioși în adevăratul sens al cuvântului, vom mai aștepta 27 de ani o astfel de întâlnire și vom discuta, poate nu noi, alții cu aceleași atribuții, aceleași probleme, fără a rezolva mai nimic. De aceea aș vrea să fac o scurtă radiografie plecând de la afirmația unuia dintre cei care construiesc în România”, a precizat deputatul ALDE de Suceava. El l-a întrebat pe ministrul transporturilor câte dintre firmele care construiesc drumuri sunt românești, câte sunt câștigătoare de licitații și câte sunt firme străine. Alexandru Băișanu a mai întrebat și câte companii au contractat direct, prin câștigarea licitațiilor și câte lucrează prin subcontractare. „Pentru mine termenul de subcontractant nu prea există. E ca și cum te-ai însura, îți alegi o nevastă și chemi pe altcineva să-ți facă copii. Ceva nu e înregulă. Și după cum a spus unul dintre constructori, se vorbește prea mult despre autostrăzi. Extraordinar. Dacă s-ar fi făcut mult pentru autostrăzi astăzi nu am mai fi discutat mult”, a precizat Alexandru Băișanu.

Parlamentarul sucevean a atras atenția că există mai probleme în acest domeniu este perioada foarte mare de desfășurare a licitațiilor și a contestațiilor. El a arătat că din acest motiv, de 27 de ani, România are doar 748 de kilometri de autostrăzi, din care o parte sunt construiți pe vremea lui Nicolae Ceaușescu. „Suntem de toată jena. În opinia mea caietele de sarcini sunt făcute foarte prost, uneori cu dedicație, la prețul cel mai mic și cu condiții exagerate cerute de cei de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Și apar imediat problemele de genul diverse și neprevăzute care de obicei, așa cum am observat eu, la un moment dat se transformă într-o regulă. Și anume că prețurile pentru diverse și neprevăzute sunt mai mari decât cele cu care s-a câștigat inițial licitația. Și atunci ne întrebăm de ce am mai făcut licitație dacă s-a câștigat la un preț și la final vedem că neprevăzutele au dublat prețurile?”, a precizat Băișanu. El a spus că o altă problemă pe care vreau să o scotă în evidență a fost sesizată de reprezentantul companiei Strabag, care a spus că există o lipsă de ingineri. Stimați constructori din țările din care veniți. Am înțeles că ați câștigat licitațiile, și dacă tot le-ați câștigat nu ați făcut-o doar cu un portofoliu prezentat acum 10 – 20 – 30 de ani din țara dumneavoastră sau din lume. Ați câștigat licitațiile nu doar cu un calculator. Ați câștigat licitațiile cu utilaje, cu ingineri, cu specialiști, cu experiență, pe care cică noi nu le avem. Și dacă toți le-ați câștigat eu spun să le duceți dumneavoastră la bun sfârșit pe această cale”, a subliniat Alexandru Băișanu. El i-a spus ministrului transporturilor, din nou, că își dorește să dispară noțiunea de subcontractant, dar și să vadă firme românești capabile să ducă la bun sfârșit lucrări de drumuri. „Vă garantăm că România are ingineri valoroși, are capacitate de muncă și expertiza necesară în acest moment. Pentru dumnealor e mai simplu să lucreze cu inginerii noștri, să le plătească mai puțin, pentru că vor câștiga mult mai mult”, a declarat deputatul ALDE de Suceava. În final, el i-a transmis ministrului transporturilor, Lucian Șova, că dacă nu va eradica lipsa de profesionalist din cadrul Companiei Naționale de Administrare a infrastructurii, aceleași discuții vor exista și peste 25 de ani „și ar fi păcat”.