Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, consideră că opoziția găsește chichițe chiar și la proiecte bune promovate de actuala coaliție de guvernare PSD-ALDE. La dezbaterea proiectului legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului pentru Ordonanța de urgență privind implementarea Programului guvernamental „gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar”, Alexandru Băișanu a spus că își dorește ca și cei din opoziție cu o soluție bună. Băișanu a mai precizat că ALDE susține acest proiect de lege, considerându-l a fi benefic. „Domnilor. Când face PSD – ALDE ceva, ceva bun ce nu poate fi negat în totalitate, se găsesc chichițe. Ba că-i blondă, ba că-i brunetă, ba că nu merge, ba că scârțâie. Domnilor de la opoziție, ca să nu mai dau nume de partide. Veniți domnule și voi odată în viață în Parlamentul ăsta cu o soluție și vă garantăm că o vom susține. Căutați doar nod în papură și nu înțelegeți că nu există nici o bancă în România care să-ți ofere 50% din cât ai depus, dar și că suma este una mică de 100 de lei și cine își dorește o poate face. Este opțională, nu obligatorie”, a spus deputatul ALDE de Suceava.

Guvernul României a adoptat în luna noiembrie a anului trecut Ordonanța de urgență privind implementarea Programului guvernamental „gROwth– Contul individual de economii Junior Centenar”, care are ca principal obiectiv asigurarea de către stat pentru toţi copiii din România a unui sprijin financiar, astfel încât, atunci când aceştia vor împlini vârsta de 18 ani, să aibă într-un cont o sumă de bani suficientă pentru educaţie, pregătire profesională sau pentru orice alte necesităţi.

Programul îşi propune să stimuleze pe toţi părinţii, ca împreună cu statul, să contribuie la acest cont de economie al copiilor.

În acest sens, prin ordonanţă s-a instituit un mecanism simplu de deschidere a conturilor pentru fiecare copil din România, respectiv deschiderea automată la unităţile Trezoreriei Statului.

Programul guvernamental „gROwth – Contul individual de economii Junior” are ca obiect înfiinţarea unui cont special de economisire sub forma de depozit şi se adresează oricărui copil, cetăţean român care nu a împlinit vârsta de 18 ani.