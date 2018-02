Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, consideră că structurile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și-au îmbunătățit activitatea, lucru demonstrat și de modul în care polițiștii și jandarmii au acționat la protestele din stradă împotriva actualului Guvern. Alexandru Băișanu a luat cuvântul în ședința Camerei Deputaților în care a fost invitată ministrul afacerilor interne, Carmen Dan, el precizând că din punctul său de vedere nu trebuie să se arunce cu pietre în Ministerul Afacerilor Interne.

„Azi nu vă vorbește doar deputatul Alexandru Băișanu, ci deputatul care a avut în familie un subofițer de pompieri. Tatăl meu, Dumnezeu să-l odihnească, despre care am încă vie imaginea lui în cizme și manta, iar în nări încă mai am mirosul pe care îl aducea acasă după ce venea de la o intervenție, acolo unde salva vieți, oameni, gospodării și așa mai departe. Sunt convins că în Ministerul Afacerilor Interne nu discutăm doar despre un pedofil. Dumnezeul să-l ierte pentru ceea ce a făcut, iar justiția de astăzi să-l pedepsească. Eu cred că în acest minister există oameni care își sacrifică cu adevărat viața. Oameni care oferă înapoi statului român tot ce au putut primi ei de la statul român până la a ajunge în situația de a salva. Haideți să nu aruncăm cu pietre doar pentru că trebuie să aruncăm cu pietre într-un minister”, a precizat Băișanu, care a adăugat că „o altă dramă pe care o are poporul român, și inclusiv Parlamentul nostru e că și cei aflați în opoziție și cei aflați la putere au dreptate”.

El a spus că au dreptate și cei care spun că lucrurile nu merg, dar și cei care spun că lucrurile încep să meargă într-un domeniu la un moment. „E nevoie nu doar să aruncăm cu pietre, ci să venim și cu soluții, indiferent în ce zonă a politicului ne-am afla. În opoziție sau la putere. Aș vrea să vă aduc aminte câteva momente în care exista același minister, atunci când fostul președinte al României lovea cu palma peste față un copil. Și atunci domnilor de la PDL-ul de atunci ați spus că e pixelul albastru. Că președintele a făcut ce trebuie. Sau atunci când i-a furat telefonul unui jurnalist a spus că asta e, lasă că e bărbat. Prin comparație am să vă arăt că am încredere în Ministerul Afacerilor Interne, aducându-vă aminte de ceea ce s-a întâmplat cu ocazia unor manifestări pe vremea premierului Emil Boc și a președintelui Traian Băsescu. Oameni bătuți, cu picioare rupte, traumatizați pe viață”, a declarat deputatul ALDE de Suceava. El a afirmat că maturizarea Ministerului Afacerilor Interne a fost dovedită la protestele din stradă la care au venit zeci sau sute de mii de persoane care manifestau împotriva actualului Guvern. „Vreau să spun că atât Jandarmeria cât și Poliția nu au făcut victime. Au înțeles relația dintre stat și cetățean și au înțeles că Poliția și Jandarmeria trebuie să-i apere pe cetățeni, inclusiv pe cei care demonstrează împotriva actualului Guvern. Și ca să fiu puțin mai plastic, până și caii jandarmeriei au mărșăluit cu demnitate printre manifestanți”, a mai spus Alexandru Băișanu.