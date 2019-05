Liderul ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, consideră că proiectul său de lege pentru salvarea celor 61 de primării din proiectul „utilități și mediu” i-a făcut pe cei de la PSD să găsească o soluție atât de rapidă pentru rezolvarea acestei probleme. „E clar că pe scena politică suceveană am reușit să trezesc spiritele. Spun asta pentru că acum două săptămâni am depus în Parlamentul României, la Camera Deputaților, un proiect de lege prin care am cerut ca cele 61 de localități care sunt grevate de orice posibilitate de a se dezvolta, de a atrage fonduri europene pentru comunitățile respective, pentru cetățenii din aceste localități să fie exonerate de plata datoriilor către o bancă, bancă ce a împrumutat județul Suceava, Consiliul Județean și cele 61 de localități pentru un proiect, <utilități și mediu>, care la momentul în care a fost făcut era clar o utopie. A fost făcut pe genunchi, din birou, cu date greșite, proiect care nu a fost finalizat niciodată”, a declarat Băișanu, la o zi după ce ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a anunțat, la Frasin, că statul va prelua o sumă de 17 milioane de euro din creditul care trebuie rambursat de cele 61 de primării.

Alexandru Băișanu: Am depus acest proiect, am venit cu o personalitate politică la nivel înalt în cadrul coaliției PSD – ALDE și imediat am trezit și interesul celorlalte partide

Băișanu a amintit că proiectul „utilități și mediu” trebuia să aducă gaz metan în cele 61 de localități. „Din toate cele 61 doar într-un sigur oraș, respectiv Rădăuți, lucrurile funcționează. În rest, în celelalte 60 nici un dram de gaz nu a ajuns la locuitorii acestor comunități. În acest sens, pentru a putea salva aceste localități, adică mai mult de jumătate din localitățile județului Suceava, în sensul oferirii posibilității primarilor și Consiliilor Locale de a pune proiecte europene am făcut acest gest. Sper ca lucrurile să funcționeze. Ceea ce este interesant este că după venirea domnului președinte Tăriceanu, care a stat de vorbă cu zeci de primari de la toate partidele, respectiv PSD, PNL și ALDE, ceilalți președinți de organizații au simțit că aceasta este o temă de campanie, neînțelegând că aceasta este o mare problemă a județului. Și am văzut că după ce am venit cu președintele Senatului și al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, am discutat această problemă și am promis primarilor că vom încerca să găsim soluții pentru rezolvarea acestei mari probleme, colegii de la PSD, domnul Stan, i-au adus la Suceava pe premierul României, pe doamna Dăncilă și pe ministrul de finanțe, Eugen Orlando Teodorovici, unde au promis că vor rezolva ceea ce am inițiat eu și ceea ce primarii din județul Suceava, în număr de 61, au nevoie ca de aer. Deci am depus acest proiect, am venit cu o personalitate politică la nivel înalt în cadrul coaliției PSD – ALDE și imediat am trezit și interesul celorlalte partide. Exact asta am și vrut”, a declarat Băișanu.

Liderul ALDE a arătat că și-a dorit „să incite” exact acum în campanie, moment în care nici un partid nu își poate permite să nu ia în considerare dorința a 61 de primari și a locuitorilor din aceste comunități. „Am făcut lucrul acesta acum, în campanie, pentru că am știut că altădată aceeași problemă nu va fi băgată în seamă. De ce spun asta? Pentru că acest proiect a început undeva prin 2003 și iată că suntem în 2019 și nici Gheorghe Flutur, nici Cătălin Nechifor, nici PNL, nici PSD, nimeni nu a luat în serios această gravă problemă a comunităților din județul Suceava. Reacția PSD era o reacție PSD pe care o așteptam, pe care am provocat-o și a venit în sprijinul proiectului de lege pe care l-am depus, pentru salvarea acestor comunități. Curios este faptul că și Gheorghe Flutur s-a băgat în seamă. Și m-a uimit reacția lui Gheorghe Flutur, care a scris și el o scrisoare ministrului de finanțe cu privire la această chestiune, el care nu a făcut până acum nimic, și care stă cu mortul ăsta „utilități și mediu” de atâția ani în cadrul Consiliului Județean. Până la urmă e bine pentru că și-au dat seama că măcar politic e interesant să te bagi în seamă pentru a arăta oamenilor că tu nu doar chiui pe la Hora Bucovinei, ci faci și treabă pentru județul Suceava”, a declarat Alexandru Băișanu.

Alexandru Băișanu: Cele 61 de comunități locale din județul Suceava vor putea accesa fonduri europene

Deputatul ALDE a mulțumit tuturor factorilor de decizie de la nivel județean pentru că au reacționat rapid la propunerea mea și la proiectul de lege pe care l-a depus. „Și le mulțumesc colegilor din PSD, respectiv doamnei prim ministru și domnului ministru al finanțelor, care au garantat în fața primarilor PSD, la Suceava, că vor rezolva pozitiv această poveste. În acest sens există două soluții. Ori se votează rapid cu celeritate legea pe care am propus-o, prin care toate comunitățile care au datorii la stat să nu le mai plătească și să le ia statul, pentru că el a garantat acest împrumut prin intermediul Ministerului de Finanțe, sau printr-o Hotărâre de Guvern pe care să o dea Guvernul României și care să aibă în final același scop”, a precizat liderul ALDE Suceava.

El a subliniat faptul că în momentul în care aceste datorii vor fi preluate de către stat, cele 61 de comunități locale din județul Suceava vor putea accesa fonduri europene, lucru pe care nu îl pot face în momentul de față. „Astfel se degajă faptul că mai mult de jumătate din primăriile din județul Suceava, mai mult de jumătate din populația județului va putea beneficia de relația România – Uniunea Europeană și de posibilitatea de a aduce bunăstare, prin drumuri, prin căi ferate, școli, grădinițe, gaze, utilități sau construirea de grupuri sanitare la școli. În final nu pot decât să le mulțumesc celor care au achiesat la ideea mea. Idee care a venit după multe discuții cu foarte mulți primari de la toate partidele din județul Suceava, care s-au plâns de imposibilitatea ca primăriile pe care le păstoresc în momentul de față pot să atragă fonduri europene”, a mai spus Alexandru Băișanu.