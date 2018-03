Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, propune organizarea unui referendum în urma căruia să se stabilească dacă România trebuie să fie republică parlamentară sau prezidențială. Alexandru Băișanu a fost întrebat în cadrul unei emisiuni a unui post național de televiziune dacă în momentul rediscutării Legilor justiției parlamentarii ALDE vor fi de acord sau nu cu restrânegerea atribuțiilor României. „Am să răspund într-un cadru mai larg. Acum foarte mult timp, Platon spunea că în lumea ideilor dreptatea, adevărul, drepturile individuale, fericirea, libertatea există. Se vede treaba că pe pământ, și cu atât mai mult în România, aceste drepturi devin nu copii de mâna a doua, ci a cincea, a șasea sau a șaptea, atâta vreme cât în România nu se respectă drepturile individuale ale cetățeanului. Extrapolând, este evident că președintele are rolul său, Parlamentul are rolul său. Cred că una dintre marile probleme pe care le are România e că este un stat semi-prezidențial. Nu e nici catâr nici măgar”, a spus Alexandru Băișanu.

Deputatul ALDE a dat ca exemplu Statele Unite ale Americii, unde președintele are rolul primordial, „este vioara întâi”, în timp ce în Germania președintele nu are aceeași forță, statul fiind condus de un cancelar. „Iată două state care funcționează perfect, care au ales fie ca puterea să fie în mâna președintelui, fie ca puterea să fie în mâna parlamentului sau a premierului. Noi suntem la mijloc și ne jucăm de-a cine conduce, de-a cine are mai multe atribuții. În opinia mea, și cred cu tărie în aceasta, cred că e nevoie de un referendum, să stabilim pentru totdeauna care este direcția. Suntem republică prezidențială, parlamentară sau continuăm să fim undeva la mijloc și să lăsăm loc de interpretări și de gâlceavă”, a mai spus parlamentarul ALDE de Suceava.