Deputatul ALDE de Suceava, Ștefan Alexandru Băișanu, constată că sistemul de termoficare centralizat al municipiului Suceava se află într-un impas major și că este momentul ca propunerea sa făcută în urmă cu trei ani de zile să fie pusă în practică. Este vorba de organizarea unui referendum pentru renunțarea la sistemul centralizat și alocarea unei ultime subvenții pentru montarea de centrale de apartament. Băișanu a declarat joi într-o conferință de presă că municipalitatea suceveană putea să ia exemplul altor localități importante din țară precum Piatra Neamț, Alba Iulia, Galați, Târgu Jiu care au renunțat la sistemul centralizat și au decis să meargă doar pe centrale de apartament. El a arătat că Suceava a ales soluția cea mai proastă și mai costisitoare pentru cetățeni în condițiile în care pierderile din rețele sunt foarte mari iar bugetul primăriei este grevat de plata subvențiilor bani care ar fi putut merge către alte investiții necesare comunității.

”Îmi doresc o ultimă subvenție dată tuturor cetățenilor pentru că jucăm pe două planuri: cei care sunt conectați la sistemul centralizat se vor deconecta și vor primi bani pentru a-și cumpăra și monta centrale termice de apartament iar cei care au deja centrale termice de apartament să primească în cuantum exact ca ceilalți scăderi de impozite și taxe în limita aceleeași sume. Asta a fost propunerea mea de acum ani de zile propunere care s-a dovedit viabilă în alte localități mari din țară și care funcționeză foarte bine”, a spus Băișanu. Ștefan Băișanu s-a arătat surprins de ideea lansată de primarul Ion Lungu privind organizarea unui referendum pe tema termoficării amintind că în urmă cu trei ani când el a făcut această propunere a fost luat în derâdere.

”Propun să facem un referendum dar nu unul făcut așa doar de dragul de a fi făcut pentru a închide gura unuia sau altuia. Nu e o chestiune politică. Eu nu mă bat cu Ion Lungu ci mă bat pentru nevoile viitoare ale cetățenilor Sucevei și pentru a rezolva problema încălzirii din municipiu. Întrebarea ar trebui să sune cam așa: sunteți de acord să nu mai plătim subvenții și să avem o ultimă subvenție pentru a cumpăra centrale termice pentru fiecare apartament? Da sau Nu? E foarte simplu”, a spus Băișanu.