Deputatul PNL de Suceava, Alexandru Băișanu, a respins acuzațiile făcute de parlamentarii PNL potrivit cărora PSD și ALDE au distrus județul prin refuzul de a vota amendamentele liberalilor depuse la Legea bugetului de stat pe 2019. Alexandru Băișanu a făcut referire în special la amendamentele depuse de PNL Suceava pentru alocarea de fonduri pentru șoselele de centură ale municipiilor Suceava, Rădăuți și Fălticeni. Băișanu a subliniat că amendamentele PNL nu își aveau rostul în condițiile în care banii pentru cele trei investiții au fost deja prinși în buget în urma demersurilor și negocierilor pe care el le-a făcut în comisia de transporturi. „Cei de la PNL acuză PSD și ALDE că au distrus județul și că au respins toate amendamentele pe care ei le-au depus la legea bugetului de stat. Personal am negociat și am discutat cu cei de la PSD, în comisia de transporturi și am reușit alocarea în buget a sumelor necesare pentru șoselele de centură din Suceava, Rădăuți și Fălticeni. Și deși fondurile au fost alocate, cei de la PNL au mai depus amendamente exact pentru aceleași investiții”, a precizat Băișanu. El a arătat că în aceste condiții era normal ca amendamentele PNL pentru șoselele de centură din Suceava, Rădăuți și Fălticeni să fie respinse, având în vedere că PSD și ALDE au alocat deja fondurile pentru investițiile respective.

Deputatul ALDE de Suceava, Alexandru Băișanu, a amintit că în urma demersurilor făcute de el pentru șoseaua de centură a Sucevei s-a alocat suma de 47 de milioane de lei, pentru finalizarea investiției. De asemenea, el a spus că pentru anul 2019 s-a alocat suma de 35,3 milioane de lei pentru șoseaua de centură a municipiului Rădăuți, din totalul sumei necesare pentru finalizarea lucrărilor, de aproape 190 de milioane de lei.

Deputatul ALDE de Suceava a declarat că a reușit să obțină și alocarea de fonduri prin Legea bugetului de stat pentru 2019, respectiv un milion de lei, pentru șoseaua de centură a municipiului Fălticeni. Suma de un milion de lei va fi folosită pentru refacerea studiului de fezabilitate, după care urmează să se aloce 200 de milioane de lei, din credite de angajament, pentru începerea investiției.