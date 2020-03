Deputatul sucevean al partidului Forța Națională, Ștefan Alexandru Băișanu, cere urgent Guvernului sa trimită la Suceava toate forțele medicale, militare și nu numai, forțe capabile să rezolve problemele grave cu care se confruntă zona. ”Transformarea orașului nostru intr-o “insulă a leproșilor”, izolarea lui de restul țării nu e o măsura suficientă!”, este de părere Băișanu.

”De vineri pana luni au decedat 20 de suceveni in Spitalul Județean! De ieri pana astăzi au decedat alți 18! Suceava este sub asediu! Ați transformat orașul intr-un nou Colectiv! Cer urgent guvernului sa trimită la Suceava toate forțele medicale, militare și nu numai, forte capabile sa rezolve problemele grave cu care ne confruntam! Transformarea orașului nostru intr-o “insulă a leproșilor”, izolarea lui de restul țării nu e o măsura suficientă! Cel mai mare focar de infecție cu Corona virus e in Suceava iar guvernul face spital militar de campanie la Constanta!!! Pentru cine? Dar probabil ca militarii americani nu sunt in Suceava ci, desigur la Constanta! E strigător la cer! Aici mor oamenii, nu acolo!!!!! Dacă nu va pasa și asta se vede, măcar recunoașteți respicat! Suceveni fiți puternici! Aveți grijă de voi pentru că statul a murit!”, a transmis Băișanu.