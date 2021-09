Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, i-a solicitat ministrului educației, Sorin Cîmpeanu, să analizeze oportunitatea majorării cifrei de școlarizare în învățământul preuniversitar/universitar din România pentru elevii din Republica Moldova. Totodată, parlamentarul liberal i-a mai cerut ministrului să-i pună la dispoziție o situație cu numărul de elevi/studenți provenind din Republica Moldova care, în ultimii 5 ani, au studiat în sistemul de învățământ din România și să precizeze câți studenți au fost școlarizați în ultimii 5 ani în extensiile universităților românești de la Chișinău, Cahul și Bălți. Nu în ultimul rând Ioan Bălan mai vrea să știe dacă este posibil ca în următorul an universitar 2022/2023 prezența universităților românești să fie și mai puternică, prin înființarea de noi facultăți/specializări. ”Declinul demografic din România se resimte tot mai puternic, atât în numărul mic de copii care se înscriu în clasa pregătitoare, dar și în numărul tot mai mic de elevi care, după absolvirea bacalaureatului, se înscriu pentru a urma cursurile universitare. De la un an la altul, majoritatea universităților de stat sunt nevoite să închidă specializări care nu mai manifestă atracție pentru studenți sau să rămână cu un număr important de locuri neocupate. Acest fenomen se repercutează și asupra normelor didactice ale personalului de predare din învățământul superior. Merită să apreciem efortul Ministerului educației din România care și în anul universitar 2021/2022 continuă să mențină o politică demarată în urmă cu mai mulți ani, prin care se asigură accesul la sistemul român de învățământ pentru copii și elevi români provenind din afara frontierelor țării, în special din Republica Moldova. De asemenea, apreciez existența unor secții ale universităților românești la Chișinău, Cahul și Bălți. Problema demografică din România poate fi transformată într-o oportunitate pentru tinerii de peste Prut”, a explicat Ioan Bălan.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating