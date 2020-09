Vicepreședintele regional al PNL , deputatul de Suceava, Ioan Bălan, vrea să știe dacă Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației va extinde la nivel național programul de modernizare al stadioanelor, subprogramul complexuri sportive, început în București. În acest sens el a făcut o interpelare către ministrul de resort, Ion Ștefan. Totodată, Ioan Bălan este interesat dacă Ministerul Dezvoltării prin Compania Națională de Investiții poate finanța în 2021 realizarea unui stadion de mare capacitate pentru găzduirea de competiții sportive (naționale /internaționale), la nivelul județului Suceava sau îl poate moderniza pe cel din municipiul Suceava și dacă este posibilă atragerea de fonduri europene pentru astfel de investiții.

”Infrastructura sportivă din România nu a beneficiat de investiții majore în ultimii ani, motiv pentru care țara noastră nu poate să găzduiască competiții sportive internaționale importante și, uneori, nici măcar competiții naționale în cele mai bune condiții. Modul în care dumneavoastră ați preluat proiectele stadioanelor cuprinse în competiția Euro 2020 și ați accelerat realizarea acestor investiții care ar putea să fie finalizate chiar în cursul acestui an, pune întrebarea legitimă din partea mai multor autorități publice ale administrației locale dacă ”Subprogramul complexuri sportive” va fi extins începând cu anul 2021 și la nivelul altor stadioane. Așa cum foarte bine cunoașteți, în Moldova nu există încă stadioane modernizate, de mare capacitatea, care să poată primi avizele comitetelor sportive internaționale pentru a găzdui competiții sportive europene/mondiale. De asemenea, bugetele administrațiilor publice locale din această regiune nu permit finanțarea unor lucrări de modernizare a stadioanelor, pentru că efortul financiar se ridică și la peste o sută de milioane de lei”, a explicat Bălan.