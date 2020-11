Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, consideră că Guvernul ar trebui să profite de oportunitatea desfășurării cursurilor în sistem online și să aloce fonduri suplimentare primăriilor pentru a intesifica investițiile în modernizarea unităților de învățământ. Liderul liberal s-a adresat astfel ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației, Ion Ștefan, de la care vrea să afle în ce măsură Guvernul României poate suplimenta transferurile financiare către primării, în perioada imediat următoare, în vederea efectuării de lucrări de modernizare a unităților de învățământ care necesită lucrări urgente precum realizarea de spații sanitare, sisteme de încălzire, conectarea la utilități sau realizarea de dotări de bază. Totodată, Ioan Bălan, îi solicită ministrului să precizeze ce mecanisme ar trebui să acceseze primăriile în vederea obținerii de resurse financiare în cel mai scurt timp și dacă la nivelul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației există o evidență cu privire la unitățile de învățământ preuniversitar din Regiunea de Nord-Est care ar putea să beneficieze de fonduri guvernamentale/europene pentru realizarea de investiții în regim de urgență la sfârșitul anului 2020 și începutul anului 2021. ”În cursul anului 2020, Guvernul României, prin Hotărârile de Guvern nr.479/2020 și H.G. nr.992/2020, a realizat transferuri consistente către administrațiile publice locale, în vederea modernizării/reabilitării unui număr de aproape patru sute de unități de învățământ, investiții noi sau investiții în continuare. Aceste alocări au reprezentat, fără îndoială, un semnal clar al Guvernului PNL cu privire la susținerea investițiilor în educație. Începând cu luna octombrie 2020, din cauza situației pandemice și a creșterii constante a numărului de îmbolnăviri, procesul de învățământ a trecut exclusiv în varianta online. Astfel, această situație în care elevii nu merg la școală creează o oportunitate uriașă de a intensifica procesul investițional în unitățile de învățământ, în condițiile în care de obicei investițiile în unitățile școlare nu se puteau realiza decât în scurtele vacanțe școlare. În perioada anotimpului rece se pot executa lucrări de reabilitare/modernizare a unităților de învățământ, cel puțin lucrări de amenajări interioare și dotări”, a declarat Ioan Bălan.

