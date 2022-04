Deputatul PNL de Suceava, Ion Bălan, a declarat că prin adoptarea pachetului de măsuri financiare ”Sprijin pentru România”, Guvernul condus de Nicolae Ciucă a făcut cea mai clară demonstrație că în centrul programului de guvernare se află cetățenii români și economia românească. El a arătat că nu mai puțin de 17,3 miliarde de lei vor merge în perioada următoare către românii cu venituri mici, afectați de creșterile de prețuri și către firmele românești aflate în dificultate. ”Ceea ce este îmbucurător este faptul că aproximativ 52% din această valoare este asigurată din fonduri europene și 48% din fonduri de la bugetul de stat. Apreciez în mod deosebit și faptul că Guvernul Ciucă a relansat două măsuri deosebit de importante pentru protejarea locurilor de muncă: angajaţii nevoiți să intre în şomaj tehnic vor beneficia, de la data 1 mai, de 75% din salariu până la sfârşitul anului, iar angajații nevoiți să-și reducă programul de lucru, vor beneficia de sprijinul financiar al Guvernului, prin continuare programului Kurzarbeit”, a punctat Bălan.

El a apreciat în mod deosebit faptul că, în acest pachet amplu de măsuri, Guvernul Ciucă a acordat o atenție deosebită sectorului agricol, atât prin majorarea salariul minim și introducerea unor facilități fiscale, cât și prin subvențiile care se vor acorda către fermierii care vor procesa produsele agricole în România. ”De asemenea, asigurarea capitalului de lucru pentru fermierii români, într-un buget de 300 de milioane de euro, ne oferă siguranța că românii nu trebuie să-și facă griji în ceea ce privește producția agricolă din acest an și că vom consuma mai mult din ceea ce produce agricultura românească”,a completat deputatul liberal.

Ioan Bălan a subliniat că pachetul financiar are foarte multe măsuri menite să-i ajute pe români să depășească această perioadă dificilă: valoarea tichetelor de masă crește cu 50%, norma de hrană pentru pacienții din spitale și vârstnicii instituționalizați se dublează, se acordă vouchere pentru alimente de bază pentru românii cu venituri mici sau vouchere pentru elevii care primesc burse sociale, precum și alte măsuri. ”Am încredere că toate aceste măsuri îi vor ajuta pe români să traverseze mai ușor această perioadă. De asemenea, îmi doresc cu toată forța ca, în paralel cu implementarea acestui program financiar, România va continua cu aceeași viteză de la începutul anului programele investiționale derulate din fonduri europene, investiții care ne vor asigura dezvoltarea durabilă și creșterea pe termen lung a standardului de viață”, a mai spus Ioan Bălan.