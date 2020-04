Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, a declarat, luni, că preocuparea majoră a actualei administrații liberale este ca din 15 mai sucevenii să iasă din carantină la fel ca întreaga țară și că se mizează, în special, pe capacitatea organizatorică și expertiza președintelui Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care însă, pe lângă faptul că încă se resimte după ce a trecut prin Covid-19 este supus unui linșaj mediatic fără precedent din partea unor oponenți politici pe care nu-i interesează soarta locuitorilor acestui județ, ci doar încearcă să scadă potențialul electoral al lui Gheorghe Flutur.

Ioan Balan a spus că, astăzi, cei mai mulți dintre cetățenii județului Suceava stau în casă cu speranța că, după 15 mai, vor începe să revină, treptat, la o viață normală și că va fi bine.

”Președintele Gheorghe Flutur, un om cu o experiență mare în politică și administrație, este stăpân pe situație, cu toate că și el a trecut prin chinurile acestui virus cumplit”

„Pentru PNL, partid aflat la guvernare, data de 15 mai mai înseamnă ceva în plus, înseamnă mai mult, înseamnă să facă tot ceea ce este necesar ca românii, în general, dar și locuitorii județului nostru în special, după 15 mai să fie în siguranță”, a declarat liderul liberal.

El a subliniat că pentru unii, siguranță înseamnă sănătate, dar pentru cei mai mulți pe lângă sănătate siguranță înseamnă locul de muncă, școală, deplasarea cu mijloacele de transport în comun, dar și reluarea legăturilor cu cei dragi de care au fost separați atât de mult timp. „Responsabilitatea PNL este directă și noi așa ne-am comportat și o vom face și în continuare și la nivelul județului Suceava pentru că, având guvernarea la nivel central, avem președinte de Consiliu județean în persoana lui Gheorghe Flutur și primar în municipiul Suceava, Ion Lungu, și avem obligația de a le oferi siguranță cetățenilor după data de 15 mai. În primul rând siguranța de a ieși din casă și de a-și relua activitățile pe care le-au avut fiecare”, a spus Bălan.

Deputatul sucevean susține că acum nu este loc de neputință, iar soluțiile concrete și implicarea promptă va fi abordarea actualei administrații liberale. „Președintele Gheorghe Flutur, un om cu o experiență mare în politică și administrație, este stăpân pe situație, cu toate că și el a trecut prin chinurile acestui virus cumplit. El este implicat, de dimineața până seara în discuții, dar și în ședințe de analiză generatoare de soluții pentru depășirea situației create de acest virus deși nu este refăcut complet”, a arătat liderul liberal.

”Tot acest linșaj mediatic este conceput în vederea scăderii potențialului electoral al lui Gheorghe Flutur și nicidecum dintr-o preocupare pentru necazurile și grijile majorității locuitorilor acestui județ”

Ioan Bălan consideră că este nedrept să se vorbească acum despre Gheorghe Flutur ca despre un lider care nu se implică și, mai ales, să fie acuzat de situații cu care nu are nicio legătură. „Așa cum îl cunoaștem toți, Gheorghe Flutur este primul care se implică, uneori excedând cerințelor funcției administrative pe care o ocupă. Da, poate am greșit și noi politicienii și oamenii din administrație. Cu siguranță, evenimentele legate de acest virus ne-au prins nepregătiți, cum de altfel a prins o lume întreagă”, a explicat Bălan. El a remarcat că zilele acestea Gheorghe Flutur a devenit unică miză politică pentru toate partidele politice. „Este atacat, dar nu oricum, ci de-a valma, el și toată familia lui, inclusiv copiii, prietenii, dar s-a ajuns să i se inventeze rude și prieteni de care el nu a auzit niciodată. Oricine încearcă zilele acestea să-i ia apărarea are parte de același tratament. Tot acest linșaj mediatic este conceput în vederea scăderii potențialului electoral al lui Gheorghe Flutur și nicidecum dintr-o preocupare pentru necazurile și grijile majorității locuitorilor acestui județ”, crede deputatul liberal. El a atras atenția că până la alegeri mai este ceva timp, suficient să se vadă că cei care au încercat să sape groapa altuia și-au săpat propria lor groapă politică. „Administrația suceveană are nevoie de capacitatea organizatorică și expertiza lui Gheorghe Flutur. Toate deciziile luate în această perioada vor fi luate transparent și va trebui să emane încredere care să aducă cooperare între instituții și într-o deplină solidaritate cu cetățenii acestui oraș și județ. Închei cum ar încheia Gheorghe Flutur: Gândul cel bun!”, a mai spus Ioan Bălan.