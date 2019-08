Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, i-a recomandat ministrului transporturilor, Răzvan Cuc, care va veni la inaugurarea rutei ocolitoare a municipiului Suceava să-și înceapă discurul prin a-și cere scuze sucevenilor pentru întârzierea nepermis de mult a finalizării lucrărilor în condițiile în care mai erau de executat aproximativ 15% din total. ”Le cer celor de la guvernare și în special ministrului transporturilor care cu siguranță va veni în perioada următoare când se va inaugura ruta ocolitoare a Sucevei să înceapă prin a-și cere scuze sucevenilor pentru faptul că le-au trebuit 7 ani de zile să termine 15% din ceea ce a mai rămas din șoseaua de centură. O să-i aud vorbind ca și la pârtia de schi de la Câmpulung despre marile contribuții financiare și despre faptul că ei sunt cei care taie panglica. Amintiți-vă că la pârtia de schi mai trebuia doar 5% și nu mai încăpeau de importanță. Aaroape tot guvernul era la Câmpulung să se laude cu investiția făcută”, a declarat Ioan Bălan, în cadrul unei conferințe de presă.

Ruta ocolitoare a municipiului Suceava este prevăzută a fi inaugurată în a doua jumătate a lunii viitoare.