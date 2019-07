Președintele Comisiei parlamentare de cercetare a abuzurilor, deputatul PNL de Suceava Ioan Bălan, consideră că „incompetența criminală” a Guvernului PSD-ALDE a făcut posibilă tragedia de la Caracal și apreciază că nu există nicio garanție, cu actualul guvern la conducere, că astfel de cazuri nu se vor repeta.

„De ce e nevoie de o tragedie sau catastrofă sau o oribilă crimă, ca cea de la Caracal, ca să revină în dezbatere publică incapacitatea statului român de a-și apăra și proteja proprii cetățeni?”, se întreabă Ioan Bălan, vicepreședinte PNL.

El spune că este de înțeles că lumea este indignată și revoltată la adresa incompetenței și nesimțirii autorităților, dar crede că „fiecare dintre noi suntem complici prin indiferență și lipsa de implicare atunci când Statul eșuează în îndeplinirea rolului sau legal și constituțional”.

„Acceptăm resemnați, ca o fatalitate a destinului, incompetența, incoerența, indiferența, nepotismul, nesimțirea, fuga de răspundere, justificările penibile și niciodată asumarea răspunderii a acelora învestiți să ne apere, nu să se justifice”, a mai declarat deputatul Ioan Bălan.

Parlamentarul sucevean a subliniat că o fetiță de 15 ani „și-a pus viața în mâinile statului” și a apelat de trei ori Poliția prin 112, dar că cei care trebuiau să-i asigure salvarea au dovedit crasă incompetență, rezultat al unei administrații centrale neghioabe.

El este însă intrigat că premierul României nu-și asumă nicio vină deși instituțiile pe care le conduce nu și-au făcut datoria de a asigura siguranța cetățenilor.

„Ce nu înțeleg eu și mă întreb cât tupeu trebuie să ai ca politician, în fruntea Statului român să fii supărat pe instituțiile “responsabile” pe care tu le conduci? Câtă nesimțire poți avea cerând demisia unora și tu să nu-ți asumi nici o vină? Când un analfabet funcțional conduce un guvern care a eșuat în cea mai importantă misiune a sa, siguranța cetățenilor săi și când acel guvern caută explicații puerile fără să-și asume, prin demisie, criminala incompetență, nu avem nici o garanție că asemenea tragedii nu se vor repeta!” a subliniat Ioan Bălan.

El crede că și partenerul de alianță al Vioricăi Dăncilă, Călin Popescu Tăriceanu, ar fi trebuit să se abțină în a transmite recomandări atât timp cât este parte a guvernării.

„Cocoțat pe durerea și disperarea părinților a căror adolescente au fost măcelărite să dorești să-ți faci imagine propunând soluții pe care demult trebuia să le fi luat, fiind parte a coaliției de guvernare , domnul Tăriceanu a pierdut un bun prilej să tacă”, a conchis Ioan Bălan.

Un bărbat de 66 de ani din Caracal, Gheorghe Dincă, a fost arestat preventiv, sâmbătă, fiind suspectat că a ucis o tânără, Alexandra Măceşanu.

Alexandra, în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenţă 112, anunţând că este sechestrată. Cu toate datele furnizate poliţiştii au avut nevoie de 19 ore pentru a intra în imobilul principalului suspect.

Gheorghe Dincă a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, sub acuzaţiile de viol şi trafic de minori.