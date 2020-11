Deputatul PNL de Suceava Ioan Balan susține că liderul liberalilor, premierul Ludovic Orban, ține foarte bine minte numerele de telefon, iar pe de altă parte nu consumă sub nici o formă alcool în exces, așa cum se zvonește. Prezent în studioul Radio Top, parlamentarul, care este și vicepreședinte PNL pe regiunea Moldova, a declarat: „Ludovic Orban este singurul om pe care l-am văzut că nu are în agenda telefonică decît foarte, foarte puține numere memorate. Pentru că le ține minte și face un exercițiu din asta. Cînd eram prin preajma lui și îl suna cineva îl auzeam spunînd, de exemplu, că e primarul de la Vaslui și îi zicea pe nume. După aia, ăsta-i cutare din Ardeal. L-am întrebat cum face asta și mi-a spus că prin mult exercițiu. Însă, totuși, parcă mi se pare mai mult decît exercițiu”. Deputatul Balan a adăugat: „La un moment dat, i-am zis lui Ludovic Orban că-i mai greu să tasteze fiecare număr de telefon. Răspunsul lui a fost: <Da, dar dacă tastez, mă testez pe mine>. Răspunde la toate telefoanele și are o capacitate extrem de mare de a discuta și de a empatiza cu oamenii”. Legat de zvonurile cum că premierul cam bea alcool, parlamentarul PNL a negat: „De trei ani și ceva, de cînd stau mai mult prin preajma lui Ludovic Orban, am avut diverse deplasări de cîteva zile și chiar de o săptămînă prin țară. Bineînțeles, la mesele de seară se mai aducea o sticlă de vin. În afară de două degete, maxim, de vin roșu, nu l-am văzut să bea. Niciodată”.