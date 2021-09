Vicepreședintele regional al PNL, deputatul de Suceava Ioan Balan, consideră că Guvernul ar trebui să utilizeze oportunitatea adusă de marile lucrări de infrastructură astfel încât miliardele de euro care se vor cheltui să stimuleze dezvoltarea operatorilor economici români și chiar înființarea de întreprinderi noi în Moldova:

”Cu toții suntem foarte bucuroși că anul trecut Guvernul PNL a deblocat proiectele pentru Autostrada Moldovei, Autostrada Unirii sau Autostrada Nordului. În fiecare zi urmărim cu atenție ce progrese mai fac autoritățile guvernamentale astfel încât aceste autostrăzi să înceapă să prindă contur. Chiar dacă ne-am pierdut răbdarea și am fi dorit să circulăm deja pe drumurile rapide, am convingerea că niciun guvern de acum înainte nu va mai îndrăzni să pună bețe în roate celor mai importante proiecte de infrastructură pentru Moldova. Autostrăzile Moldovei nu vor aduce numai dezvoltare, ci vor salva mii de vieți care se pierd anual. Cu toate acestea, cred că efortul financiar deosebit de mare determinat de aceste lucrări ar trebui să sprijine operatorii economici români care acționează în domenii conexe, adică producătorii de materii prime și materiale necesare construirii autostrăzilor și elementelor de infrastructură adiacentă. Experiența altor lucrări de infrastructură din România ne-a arătat că nu de puține ori constructorii, atunci când s-au apucat de treabă, au apelat la importuri de materii prime – ciment, fier, vopsea, bitum – uneori au importat chiar și piatră, de parcă în România nu mai aveam balast și piatră”, a declarat Ioan Bălan.

El își dorește ca autostrăzile Moldovei să fie construite cu materii prime și materiale moldovenești. ”O asemenea situație ne degradează puternic balanța comercială a țării, iar investițiile nu produc în România acele efecte pozitive, pe orizontală, pe care ni le dorim – locuri de muncă mai multe și mai bine plătite în România, agenți economici români care să se dezvolte, care să fie profitabili și care să capete capacitatea de a oferi ei înșiși materii prime și materiale la export. Unele dintre cele mai puternice firme din Uniunea Europeană așa au apărut, dezvoltându-se cu ajutorul proiectelor guvernamentale. Fiecare euro care s-a cheltuit, s-a întors în economie. Mi-aș dori ca autostrăzile Moldovei să fie construite nu doar pentru moldoveni, ci și cu materii prime și materiale moldovenești. Dacă Guvernul va găsi soluții la această provocare majoră, am convingerea că primele semne ale bunăstării vor ajunge în Moldova chiar înainte de a finaliza și pune în circulație cele 3 autostrăzi. Totul depinde de iscusința decidenților români și de modul în care aceștia înțeleg să pună România pe primul plan”, a conchis parlamentarul liberal.