Deputatul PNL de Suceava, Ioan Bălan, consideră că relativele observații formulate de Comisia Europeană la adresa Planului Național de Redresare și Reziliență trebuie analizate în detaliu și asumate de România, iar forma finală a documentului trebuie să fie una impecabilă din punct de vedere tehnic, pentru a reuși să punem cele 30 de miliarde de euro în slujba modernizării României:

”Am constatat cu profundă insatisfacție că unii politicieni s-au bucurat imediat după ce Comisia Europeană a formulat unele rezerve pe marginea unor proiecte pe care România are în vedere să le finanțeze cu ajutorul resurselor financiare disponibile prin Mecanismul european de redresare și reziliență. De parcă în joc nu ar fi fost interesele fiecărui român! Nu înțeleg ce satisfacție pot avea cei din PSD atunci când văd că proiecte vitale pentru România, precum cele privitoare la refacerea sistemului de irigații, la extinderea rețelelor de gaze pentru populație sau la modernizarea infrastructurii din comune și orașe, s-ar putea afla în pericolul de a nu fi finanțate integral prin intermediul acestor resurse financiare. În fapt, cei din PSD nu au făcut nimic benefic pentru aceste domenii și nu știu cât este de important să aduci un plus de bunăstare în viața oamenilor. Primăriile au nevoie de bani pentru infrastructura locală, iar românii pot simți în casele lor avantajele apartenenței la Uniunea Europeană. Am convingerea că atitudinea PSD față de proiectele majore pentru România va fi judecată de fiecare român în parte.

Acum, pentru coaliția de guvernare, este esențial să se aplece asupra fiecărei observații venite din partea Comisiei Europene și să clarifice, atât tehnic, cât și din punctul de vedere al convergenței obiectivelor noastre cu cele europene, fiecare detaliu. Cu toții am înțeles că noua Comisie Europeană este foarte sensibilă la compatibilitatea proiectelor de investiții, de toate tipurile, cu exigențele privind protecția mediului înconjurător. Acest lucru este, fără îndoială, unul pozitiv. Poate că ministerul responsabil pentru întocmirea PNRR nu a tratat acest aspect cu maximă rigurozitate. Nu e grav! Se poate rectifica, pentru că este în joc interesul nostru, al tuturor. De aceea, noul document pe care Guvernul îl va transmite Comisiei trebuie să fie impecabil și trebuie să clarifice fiecare aspect asupra fiecărui proiect important pentru țara noastră”, a declarat parlanentarul liberal. Ioan Bălan nu crede că este timp de găsit țapi ispășitori sau de dispute pe un domeniu unde România a fost ținută în beznă de PSD – atragerea fondurilor europene. ”Performanța se traduce în rezultate, nu în vorbe. Vreau să cred că miniștri tineri din actualul Guvern își vor pune energia în slujba dezvoltării țării. Moldova nu așteaptă nici vinovați, nici țapi ipășitori. Moldovenii vor o viață mai bună! Vrem autostrăzi, vrem căi ferate, vrem școli moderne și spitale curate, vrem locuri de muncă bine plătite, vrem utilități în casele tuturor românilor. Vrem să-i vedem pe miniștri din Guvern că se străduiesc să facă ceea ce nu au făcut guvernele socialiste. Altfel, nu cred că vreun politician din actuala coaliție va mai avea curajul să privească oamenii în ochi. Ne-am asumat să modernizăm România, iar performața fiecărui ministru se va vedea prin modul în care a reușit să schimbe viața oamnenilor în bine. Faptele trebuie să vorbească și să demonstreze dorința de modernizare a țării noastre”, a mai spus Ioan Bălan.