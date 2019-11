Vicepreședintele regional al PNL, deputatul Ioan Bălan, a salutat victoria lui Klaus Iohannis la scrutinul prezidențial de duminică arătând că aceasta a adus ”o bucurie fantastică” la PNL Suceava. El a spus însă că de mâine se va trece la treabă pentru că așteptările populației sunt mari. ”E o bucurie fantastică astăzi aici la PNL, unde pentru prima dată partidul nostru a obținut un scor extraordinar de mare prin candidatul Klaus Iohannis la președinția României. Îmi aduc aminte prin 2007, 2008, 2009 și toate rândurile de alegeri au fost câștigate, cu mici excepții. Astăzi parcă ne luăm revanșa și pentru acele excepții. Am anticipat prezența mare. Și asta pentru că am fost în această perioadă pe stradă, între oameni, cu președintele Flutur, cu primarul Ion Lungu, am discutat cu oamenii și toți și-au spus părerea. Cred că peste puțin timp veți vedea și scorul Sucevei care va fi un scor excepțional pentru județul Suceava și pentru municipiul Suceava. Toate acestea s-au făcut într-o echipă aici la Suceava, condusă de Gheorghe Flutur, bine închegată și uitați-vă că am mers atâția ani umăr la umăr și lucrurile întotdeauna au fost la toate alegerile pe plus. Și în seara aceasta e o bucurie extraordinar de mare. O bucurie, ne manifestăm cu mai puțin entuziam și exuberanță. Suntem cu siguranță conștienți de perioada următoare, populația are niște așteptări fantastice de la noi. Astăzi cel puțin la Suceava nu prea mai avem ce să spunem avem președinte, Guvern, președinte de CJ, avem primar, deci nu prea mai avem ce face. De mâine la treabă”, a declarat Bălan.